Kouri Richins recibe un fallo por negligencia determinante de homicidio por $55 millones de dólares

La familia de Eric Richins obtuvo un fallo a su favor por $55 millones de dólares el 5 de octubre, tras demandar a Kouri Richins en 2023 por negligencia determinante de homicidio (wrongful death).

En marzo, un jurado del condado de Summit declaró culpable a Kouri Richins por el asesinato de su esposo, Eric Richins, con fines de lucro personal. La exagente inmobiliaria del valle de Kamas cumple actualmente una condena de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.

En la demanda por homicidio culposo, la hermana de la víctima y albacea de la sucesión, Katie Richins-Benson, solicitó inicialmente más de $5 millones por daños económicos y emocionales.

Tras la condena de Kouri Richins, la pretensión se elevó a $14 millones, sumados a $41 millones por concepto de daños punitivos.

"Es imposible que Kouri repare plenamente el daño causado a los [hijos], pero puede pasar el resto de su vida intentándolo", señalaron los abogados de la familia en los documentos judiciales.

Kouri Richins ya no cuenta con representación legal en esta demanda y no respondió por cuenta propia a las reclamaciones más recientes.

El fallo del 5 de octubre le ordena transferir dichos fondos al patrimonio de Eric Richins, administrado por su hermana. Los tres hijos del matrimonio son los únicos herederos del patrimonio.

Un abogado de la familia declinó hacer comentarios sobre la indemnización otorgada por el tribunal.

Los intentos de KPCW por contactar a Kouri Richins a través de la Prisión Estatal de Utah, así como a sus allegados, familiares y equipo de defensa penal, no tuvieron éxito.

Anteriormente, ya se le había ordenado restituir $1.4 millones provenientes de los cobros del seguro de vida que efectivizó tras el deceso de Eric Richins.

Los reclusos en el estado pueden percibir ingresos mediante empleos dentro del centro penitenciario para liquidar sus deudas.

Según la organización sin fines de lucro Prison Policy Initiative , el salario por hora para los internos en las dos prisiones de Utah oscila entre los 60 centavos y $1.75 dólares.

Por su parte, Richins ha solicitado al Tribunal del 3.er Distrito la realización de un nuevo juicio y anunció planes para apelar la sentencia.

Artículo traducido por María Camperos.

