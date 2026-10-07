Líderes del condado de Summit refuerzan la difusión sobre el programa de energía renovable

El Programa de Energía Limpia Comunitaria de Utah existe para financiar proyectos de energía a gran escala con emisiones mínimas de gases de efecto invernadero.

Dieciséis ciudades y condados de Utah votaron para sumarse al programa hacia finales de mayo, constituyendo su respaldo financiero. Entre las entidades participantes se encuentran Park City, Francis, Oakley y el área no incorporada del condado de Summit.

De acuerdo con la directora de Sostenibilidad del condado de Summit, Emily Quinton, los líderes de la iniciativa están lanzando una campaña de alcance comunitario antes de que el programa entre en vigor el próximo año. Por su parte, Rocky Mountain Power enviará información detallada por correo a sus usuarios.

"Queremos aumentar las probabilidades de que, cuando alguien reciba ese aviso en su buzón o correo electrónico, no lo borre ni lo deseche de inmediato, sino que sepa que es algo que estaba esperando", señaló Quinton durante la reunión de la Junta de Salud del Condado de Summit el 5 de octubre. "Deseo que las personas tomen una decisión informada respecto a su participación".

Los clientes residenciales inscritos pagarán un adicional de $4 dólares al mes. No obstante, los hogares de bajos ingresos que ya reciben subsidios de Rocky Mountain Power o del gobierno federal podrán participar de forma gratuita.

Las empresas pagarán 12 centavos de dólar al mes, más aproximadamente medio centavo ($0.005) por kilovatio-hora consumido.

Los usuarios podrán optar por excluirse del programa sin costo alguno durante un período de seis meses que comenzará, según lo previsto, en noviembre. Posteriormente, la cancelación tendrá una tarifa de $30 dólares.

Las cuotas recaudadas financiarán los proyectos de energía limpia a gran escala, cuyos detalles aún no se han dado a conocer. Quinton indicó que las ciudades y condados participantes están en proceso de selección entre las ofertas recibidas.

"[Utah Renewable Communities] también se encuentra en la fase final de negociaciones con los desarrolladores de los que serían los primeros uno o dos proyectos de energía limpia en entrar en funcionamiento para el programa", afirmó.

Asimismo, Quinton puntualizó que la difusión se llevará a cabo a través de redes sociales y volantes impresos, y solicitó el apoyo de diversas organizaciones sin fines de lucro para ayudar a difundir la iniciativa y las alternativas disponibles para las familias de menores ingresos.

Quinton tiene programada otra presentación sobre este tema en la reunión del Concejo del Condado de Summit prevista para este miércoles.

Artículo traducido por María Camperos.

