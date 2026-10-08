Park City inicia quemas controladas en Thaynes Canyon

Park City llevará a cabo quemas controladas en Thaynes Canyon hasta noviembre.

Las cuadrillas de mitigación de incendios forestales utilizarán hornos metálicos con retención de llama (flame-cap kilns) en lugar de las tradicionales quemas de pilas de restos vegetales (slash piles). Estos hornos metálicos convierten la madera y la maleza en carbón vegetal (biochar), generando una menor cantidad de humo que las quemas en pilas abiertas.

De acuerdo con Park City, el carbón vegetal resultante se reintegrará posteriormente a los suelos del bosque para mejorar la retención de agua y favorecer la vegetación autóctona.

Es posible que el humo continúe siendo visible en la zona baja de Thaynes Canyon, a lo largo del sendero Armstrong. Se solicita a los residentes no reportar la presencia de humo y respetar los cierres temporales de senderos y áreas delimitadas.

Artículo traducido por María Camperos.

