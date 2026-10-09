El Concejo Municipal de Park City arranca el año fiscal 2027 con solidez tras recaudar $3 millones en impuestos sobre las ventas

El municipio comenzó el año fiscal 2027 —que comprende del 1 de julio al 30 de junio— con un desempeño sólido, tras una temporada 2025-2026 marcada por un invierno anormalmente cálido.

Park City recaudó más de $3 millones en ingresos por impuestos sobre las ventas durante el mes de julio, lo que representa un incremento cercano al 15 % en comparación con el mismo periodo de 2025. Esta cifra excluye los impuestos sobre el alojamiento temporal (transient room taxes o TRT) provenientes de estancias hoteleras y alquileres a corto plazo.

La subadministradora municipal, Jodi Emery, destacó este repunte como un cambio positivo para la economía local.

"Tuvimos un impacto fuerte debido al cierre anticipado de las zonas de esquí", señaló Emery. "Todos mantenemos la esperanza de que los resultados de este mes de julio sean un gran augurio para lo que viene, confiando en que tengamos buenas nevadas este invierno".

Los ingresos totales por impuesto a las ventas registrados entre diciembre y marzo —incluyendo el impuesto TRT— sufrieron una caída cercana al 10 % en comparación con 2025, lo que significó un margen negativo de aproximadamente $2.8 millones. Tan solo en el mes de marzo, la brecha de reducción alcanzó los $1.56 millones.

De acuerdo con un informe del personal municipal , el fortalecimiento de las cifras en julio permitió reducir el déficit presupuestario generado por los bajos ingresos invernales. El incremento en las recaudaciones durante la primavera y el verano también ayudó a amortiguar la baja registrada en el invierno.

A pesar de la recuperación, Emery afirmó que la administración municipal está diseñando estrategias preventivas ante la posibilidad de afrontar otra temporada invernal desfavorable.

"Somos conscientes de nuestra dependencia directa del factor nieve. Todo el pueblo lo es y, por ende, es un tema que nos preocupa", explicó. "Realizaremos modelos financieros de proyección para estar preparados en caso de enfrentar otro invierno difícil".

Entre julio de 2025 y junio de 2026, Park City recaudó casi $48 millones por concepto de impuestos sobre las ventas, lo que representó una disminución aproximada del 4% respecto al año fiscal 2025 . No obstante, la ciudad logró cerrar el ejercicio dentro de un margen del 0.1 % respecto a su presupuesto ajustado.

Park City Municipal brinda apoyo financiero a KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

