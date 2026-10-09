© 2026 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber Valley, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

El Servicio Forestal de EE. UU. llevará a cabo quemas controladas en casi 1,000 acres en las montañas Uinta

KPCW | By Sydney Weaver
Published October 9, 2026 at 7:07 AM MDT
Prescribed burns in the Uinta-Wasatch-Cache National Forest are expected to continue through Friday, June 14.
Kathy Pollock
/
U.S Forest Service / Uinta-Wasatch-Cache National Forest
Quemas controladas en el Bosque Nacional Uinta-Wasatch-Cache.

Las cuadrillas del Distrito de Guardabosques de Heber-Kamas están trabajando en un proyecto de quema controlada de mayor escala a unas 15 millas (24 kilómetros) al este de Heber.

Las quemas controladas abarcarán aproximadamente 1,000 acres (unas 405 hectáreas) cerca de la bifurcación oeste (West Fork) del río Duchesne, desde el jueves hasta el sábado.

Las autoridades forestales señalaron que estas intervenciones tienen como objetivo mejorar la salud de los bosques y pastizales, reducir la acumulación de material combustible de alto riesgo y mitigar el peligro de incendios forestales de gran intensidad.

El personal de control de incendios utilizará métodos de ignición tanto aéreos como manuales para iniciar el fuego. Es probable que el humo sea visible, de manera especial durante las horas de la tarde y a primera hora de la mañana.

Se solicita a la población no reportar la presencia de humo a los servicios de emergencia.

Artículo traducido por María Camperos.
Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Content Producer
See stories by Sydney Weaver