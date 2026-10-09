El Servicio Forestal de EE. UU. llevará a cabo quemas controladas en casi 1,000 acres en las montañas Uinta

Las quemas controladas abarcarán aproximadamente 1,000 acres (unas 405 hectáreas) cerca de la bifurcación oeste (West Fork) del río Duchesne, desde el jueves hasta el sábado.

Las autoridades forestales señalaron que estas intervenciones tienen como objetivo mejorar la salud de los bosques y pastizales, reducir la acumulación de material combustible de alto riesgo y mitigar el peligro de incendios forestales de gran intensidad.

El personal de control de incendios utilizará métodos de ignición tanto aéreos como manuales para iniciar el fuego. Es probable que el humo sea visible, de manera especial durante las horas de la tarde y a primera hora de la mañana.

Se solicita a la población no reportar la presencia de humo a los servicios de emergencia.

Artículo traducido por María Camperos.