Los vestuarios del MARC de Park City recibirán una modernización en la primavera de 2027

Aunque el personal municipal recomendó una renovación reducida de los vestuarios del MARC debido al incremento de los costos, el Concejo Municipal de Park City decidió seguir adelante con el proyecto integral.

El plan completo incluye la instalación de casilleros más amplios, el reemplazo de los baños de vapor por saunas de luz roja y la renovación total de la red de plomería. Estas áreas también contarán con grifería y lavamanos nuevos.

Durante la sesión del concejo del 8 de octubre, la gerente de la división de recreación, Sadie Hennefer, señaló que es indispensable resolver los problemas hídricos del recinto. El deterioro de los baños de vapor y del sistema de tuberías ha provocado humedad, daños estructurales y moho.

"El moho en los vestuarios ya no se puede controlar de forma efectiva", explicó Hennefer. "Se encuentra en zonas profundas dentro de las paredes que ahora deben retirarse y renovarse por completo".

Por su parte, el subdirector de recreación, Tate Shaw, indicó que los casilleros actuales resultan demasiado pequeños para guardar equipamiento estándar, como bolsas de gimnasio o raquetas de tenis.

"Tenemos usuarios que traen dos candados y utilizan dos casilleros distintos por esa misma razón, para poder acomodar sus pertenencias", comentó Shaw.

Los nuevos casilleros no ocuparán espacio adicional, aunque la cantidad total se reducirá a la mitad. Hennefer aclaró que esto será suficiente, dado que actualmente solo se utiliza de manera regular el 50 % de los casilleros pequeños.

El proyecto integral estaba presupuestado inicialmente en $750,000 dólares. Sin embargo, el personal de la ciudad indica ahora que el costo total superará los $850,000 dólares. Aun así, la mayoría de los miembros del concejo manifestaron estar de acuerdo con destinar más fondos para completar la remodelación de una sola vez.

Las concejalas Tana Toly y Molly Miller expresaron que preferían no interrumpir el servicio del MARC en dos ocasiones diferentes. Por su parte, el concejal Bill Ciraco añadió que las cuotas de los socios contribuirán a financiar la obra.

"Esta es una instalación para la comunidad, y es un espacio que los propios vecinos —además de hacerlo de forma indirecta mediante el impuesto a la propiedad— ayudan a financiar de manera activa a través de sus membresías", afirmó Ciraco.

Se prevé que las obras de construcción comiencen en enero. La meta de la ciudad es concluir las remodelaciones antes de la reapertura de las piscinas para la temporada de verano.

La Municipalidad de Park City apoya financieramente a KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

