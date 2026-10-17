Los candidatos del Distrito 59 de la Cámara de Representantes coinciden en el control local, pero difieren en los recortes de impuestos

La demócrata Celeste Johnson y el republicano Luke Searle coinciden en muchos asuntos de la región de Wasatch Back. Durante un foro celebrado el 15 de octubre y organizado por KPCW y la Heber Leadership Academy , los candidatos al Distrito 59 de la Cámara de Representantes de Utah señalaron que desean limitar la extralimitación estatal.

Johnson señaló que los problemas deben abordarse de un condado a otro.

"Cuando el estado aprueba legislación con un enfoque generalizado, muy a menudo nos perjudica en lugar de ayudarnos", afirmó.

Johnson, quien se desempeñó como alcaldesa de la ciudad de Midway durante ocho años, mencionó específicamente una ley de Utah destinada a otorgar subvenciones a compradores de vivienda por primera vez. Sin embargo, las viviendas tenían que ser nuevas y costar al menos 450 000 dólares, lo que limitó significativamente quiénes podían acceder a los fondos.

Searle, actual miembro del Concejo del Condado de Wasatch, estuvo de acuerdo.

"La asequibilidad de la vivienda es un problema enorme para muchísima gente aquí en toda la región de Wasatch Back", señaló. "Lo que no necesitamos es que el estado nos diga qué hacer".

Johnson y Searle también coincidieron en que la vía de circunvalación de Heber Valley (Heber Valley bypass) está en el lugar equivocado y que la zona de North Fields debe preservarse. Ambos candidatos desean derogar la ley preliminar de municipios de Utah, la cual ofrece una vía para desarrollar sin pasar por los procesos convencionales de planificación municipal o del condado.

Johnson y Searle volvieron a opinar sobre la Autoridad de Desarrollo de Instalaciones Militares (MIDA, por sus siglas en inglés), señalando que debería disolverse. Esta entidad estatal está impulsando desarrollos en todo Utah, incluyendo el proyecto East Village en Deer Valley Resort y un polémico centro de datos en el condado de Box Elder.

Sobre el tema de los centros de datos, Johnson y Searle también afirman que la región de Wasatch Back no es el lugar para ellos.

Los candidatos difirieron ligeramente en cuanto a los recortes de impuestos.

Searle abogó por eliminar los impuestos para los beneficiarios del Seguro Social. También señaló que el estado debería reducir los impuestos sobre la propiedad en lugar de los impuestos sobre la renta.

"Con suerte, vamos a hacer eso en el condado de Wasatch, recortando los impuestos sobre la propiedad. Recortar los impuestos sobre la propiedad es algo tan bueno para su calidad de vida como lo es cualquier nuevo programa gubernamental. Es por eso que tiene que ser una prioridad", afirmó.

Johnson expresó que apoya la eliminación de impuestos a los alimentos y abarrotes.

"Apoyo totalmente los recortes de impuestos donde sea apropiado que... no quiten dinero de nuestros fondos destinados a la educación pública", dijo. "Podemos redistribuir la manera en que usamos nuestros impuestos para beneficiar mejor a nuestras familias".

Johnson añadió que el estado debería dejar de conceder incentivos fiscales a las empresas. Searle estuvo de acuerdo, indicando que eso ayudaría a limitar el desarrollo local.

Searle dijo a los votantes congregados que puede ser un gran enlace como representante estatal, ya que ha establecido relaciones con alcaldes y concejos locales. Johnson señaló que puede alzar la voz por los miembros de las comunidades rurales en la Cámara de Representantes de Utah aprovechando su experiencia uniendo a los votantes locales para aprobar dos bonos destinados a la conservación de espacios abiertos.

El Distrito 59 abarca el condado de Wasatch y algunas zonas del condado de Summit, incluyendo Park City y parte de Snyderville Basin. El día de las elecciones es el 3 de noviembre.

Artículo traducido por María Camperos.

