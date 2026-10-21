Rigby toma licencia en la oficina del alguacil con un cargo grave pendiente

El alguacil informó al condado de Wasatch en una carta enviada el martes que tiene la intención de tomar una licencia con goce de sueldo.

Se ha declarado no culpable de obstrucción de la justicia, un delito grave de segundo grado, y de hacer una declaración falsa por escrito, un delito menor de clase B. Un gran jurado lo acusó en septiembre.

El Concejo del Condado de Wasatch estaba preparado para solicitar su dimisión en su reunión del miércoles por la noche. Erik Rowland, presidente del concejo, dijo a KPCW que esa resolución es ahora "infundada" dado que Rigby está tomando una licencia voluntaria.

Ahora se prevé que el concejo analice la carta el miércoles. Rowland indicó que no está claro si Rigby dejará sus funciones de inmediato.

La carta señala que Rigby no ha cambiado su postura respecto a los cargos. Pero no quiere que su caso distraiga de "la labor de proteger a esta comunidad".

Expresó "plena fe" en el personal de la Oficina del Alguacil del Condado de Wasatch.

"Creo que la licencia voluntaria ofrece un camino prudente a seguir, con estabilidad y continuidad para la oficina", escribió Rigby. Dijo que cooperará con el condado de Wasatch para garantizar una transición fluida.

De acuerdo con los documentos judiciales, la acusación del gran jurado acusa a Rigby de escribir una carta anónima con alegaciones contra un rival político y enviarla por correo a la Fiscalía del Condado de Summit.

Los fiscales afirman que, en el proceso, interfirió en el juicio por asesinato de Kouri Richins. El rival político, el detective del condado de Summit Eric Mainord, era un testigo potencial en el juicio.

Mainord se retiró de la contienda por el cargo de alguacil del condado de Wasatch, y Rigby, quien buscaba un tercer mandato en el cargo, perdió las elecciones primarias. Su mandato expira en enero.

Esta es una noticia en desarrollo.

Artículo traducido por María Camperos.