El condado de Summit corrige 50 papeletas que no incluían la pregunta sobre la emisión de bonos de Basin Rec

Kim Keffer, residente de Upper Silver Creek Estates, paga impuestos al Distrito Especial de Recreación de Snyderville Basin. Sin embargo, cuando su papeleta de votación llegó este mes, la pregunta sobre la emisión de bonos del distrito por $71 millones de dólares no figuraba en ella.

"Mi esposo abrió su papeleta y dijo: '¿Dónde está la evaluación del bono?'", relató Keffer a KPCW. "Entonces miré y toda esa columna está en blanco; la de él también, y la de mi hija; así que simplemente llamé a un par de mis vecinos".

Los residentes de Silver Creek compararon sus papeletas y se pusieron en contacto con la Oficina del Secretario del Condado de Summit el lunes.

La secretaria interina Malena Stevens afirmó que la oficina identificó a 50 votantes que debieron haber recibido la consulta sobre la emisión de bonos, pero no la recibieron.

Dichos votantes residen en los dos distritos electorales más al norte de Silver Creek Estates: 22SCRU:8 y 22SCRU:50. Únicamente esos distritos se vieron afectados.

El condado atribuye el problema a un error histórico de cartografía y se encuentra investigando la situación.

Votantes recibirán nuevas papeletas

Stevens indicó que la oficina del secretario está contactando a los 50 votantes y enviando por correo las papeletas corregidas. Cualquier persona que ya haya devuelto la papeleta original recibirá de todos modos un reemplazo y deberá votar nuevamente.

"Hemos marcado en nuestro sistema la totalidad de las 50 papeletas emitidas anteriormente", explicó Stevens. "Si las personas ya han devuelto sus papeletas, estas serán marcadas, retiradas del sistema y archivadas por separado".

De este modo, solo la papeleta corregida será contabilizada si es devuelta.

En caso de que el condado reciba únicamente la papeleta original —sin la consulta sobre el bono de Basin Rec—, Stevens aclaró que los votos emitidos en las demás contiendas seguirán siendo válidos.

Para Silver Creek, esto incluye contiendas como el Distrito 4 de la Cámara de Representantes de Utah, el 3.er Distrito Congresional de Utah y el propio cargo de secretario del condado.

KPCW / Basin Recreation Los dos distritos electorales afectados, 22SCRU:8 y 22SCRU:50, se encuentran ubicados dentro del círculo verde. Los límites de Basin Rec están marcados en rojo.

La residente LuAnn Lukenbach aún no sabe cómo votará.

"Me voy fuera de la ciudad el sábado por 10 días, pero estaré de regreso el martes, que creo que es el día de las elecciones", comentó. "Podría ir a votar en persona, de modo que si no recibo mi papeleta antes de irme, eso es probablemente lo que haré".

La consulta omitida solicita a los votantes del distrito de Basin Recreation autorizar hasta $71 millones de dólares en bonos para nuevas instalaciones deportivas en Jeremy Ranch y Silver Creek Village, incluyendo una nueva piscina y un centro de escalada.

Basin Rec calcula que una residencia principal valorada en $1 millón de dólares pagará $121 dólares adicionales en impuestos anuales a la propiedad si se aprueba la medida.

"Esto resalta la importancia del voto por correo", señaló Stevens. "Si ocurriera un error como este y no contáramos con el voto por correo, no habría forma de corregirlo el día de las elecciones".

Investigación del condado

Stevens indicó que su oficina continúa investigando el error de cartografía que provocó que los dos distritos electorales de Silver Creek recibieran papeletas incorrectas.

Sin embargo, parece estar relacionado con la forma en que el software de cartografía denominado GIS procesó el mapa de los límites de Basin Rec, los cuales fueron creados originalmente en 1986.

"La forma en que obtenemos la información sobre qué distritos electorales deben incluirse dentro del límite de un distrito se basa en que el GIS extrae los mapas y luego nos indica qué distritos están comprendidos dentro de los mapas de los límites del distrito", explicó.

Stevens añadió que, debido a que el mapa de los límites de Basin Rec era "difuso", el software no reportó correctamente qué distritos electorales se encontraban dentro del distrito. Afirmó que su oficina consultará los registros fiscales en futuras elecciones de bonos para asegurarse de que no se omita a ningún votante.

Las papeletas enviadas por correo deben llegar a la oficina del secretario o depositarse en una caja de recepción antes del día de las elecciones, el 3 de noviembre, para ser contabilizadas.

Artículo traducido por María Camperos.