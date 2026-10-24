Así es como Snyderville Basin garantiza que los nuevos desarrollos tengan agua

Existe la creencia generalizada de que el condado de Summit atraviesa una crisis hídrica, según señaló el concejal del condado Canice Harte. Es algo que escucha por parte de los votantes, especialmente cuando se le pide al consejo que apruebe o rechace nuevos desarrollos.

"Algunos claramente actúan bajo la creencia de que nos encontramos en una escasez de agua drástica, y eso lo escucho y lo veo en las redes sociales y por ahí en general", declaró durante la reunión del Consejo del Condado de Summit celebrada el 21 de octubre.

El consejo estuvo discutiendo el proceso del Snyderville Basin para garantizar la disponibilidad del recurso hídrico.

Concurrencia de agua

El abogado civil del condado, Dave Thomas, explicó que las empresas de agua de la cuenca se reúnen anualmente para evaluar la "cuenta bancaria de agua" de cada una.

Las empresas analizan cuánta agua tienen disponible y restan un 15% para hacer frente a posibles sequías imprevistas. Posteriormente, restan la demanda de los clientes.

"Y al final, se obtiene un saldo", indicó Thomas. "Y el saldo es el excedente de agua con el que se cuenta para abastecer a los nuevos desarrollos".

Una empresa de agua con un saldo negativo no puede garantizar el suministro a ningún nuevo usuario, lo que impone un límite al desarrollo inmobiliario.

Connor Thomas / KPCW El condado de Summit rezonificó el centro comercial de tipo outlet Junction Commons en septiembre, con el fin de permitir su reurbanización para fines residenciales. No obstante, busca anexarse a Mountain Regional Water antes de iniciar la construcción.

El programa se denomina "concurrencia de agua" y ha estado vigente durante más de dos décadas. El departamento de salud del condado ha administrado el programa actual desde 2016.

El programa es el único de su tipo en Utah. Thomas indicó que esto se debe a que la Legislatura de Utah prohibió la concurrencia de agua tal como existe en el Snyderville Basin.

Dicha situación impide que el este del condado de Summit adopte medidas de conservación similares.

"Desafortunadamente, así es como están las cosas", expresó Thomas. "Es posible que debamos tomar medidas respecto a nuestros códigos de uso de suelo, específicamente el código de desarrollo del este del condado de Summit".

El consejo del condado ha presionado para promover un mayor debate sobre la disponibilidad de agua a largo plazo.

Según Thomas, actualmente hay suficiente agua disponible. Sin embargo, si los proveedores de la cuenca agotan sus "cuentas bancarias de agua", es posible que deban construir un costoso acueducto para extraer agua del embalse East Canyon (East Canyon Reservoir).

"La idea es no llegar a ese punto hasta que realmente nos quedemos sin agua en la cuenca", señaló. "Y hasta el momento no hemos alcanzado ese límite".

En septiembre, el proveedor de agua más grande del Snyderville Basin, el Distrito de Servicio Especial Mountain Regional Water (Mountain Regional Water Special Service District), anunció que necesita encontrar nuevas fuentes para abastecer los desarrollos recientemente aprobados.

El condado de Summit es patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

