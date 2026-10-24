El condado de Wasatch respalda una demanda contra los municipios liderados por desarrolladores

Los municipios liderados por desarrolladores, denominados municipios preliminares, fueron incorporados a la legislación de Utah en 2024.

Organizaciones sin fines de lucro del área de Moab alegaron en una demanda presentada en febrero que dicha herramienta fue diseñada específicamente para permitir un proyecto de viviendas de lujo a lo largo del río Colorado.

La semana pasada, el condado de Wasatch declaró su respaldo a la demanda ante el Tribunal del 7.º Distrito, la cual busca que los municipios preliminares sean declarados inconstitucionales.

La demanda señala que los desarrolladores utilizan esta polémica herramienta para eludir los procesos de planificación cuando enfrentan el rechazo de los líderes del condado o del público.

Ivory Homes ha propuesto el municipio preliminar de Lost Creek en el condado de Summit. Asimismo, en el condado de Wasatch, Philo Development propone el desarrollo de Wasatch Highlands.

Ambos condados, junto con la localidad de Wallsburg, han instado a la Legislatura de Utah a derogar la ley, afirmando que esta obstaculiza la planificación basada en el sentido común.

Ahora, el condado de Wasatch también califica los municipios preliminares de inconstitucionales. El 16 de octubre presentó un recurso de amici curiae, o amigos del tribunal, ante el Tribunal del 7.º Distrito conjuntamente con el condado de Kane.

Ambos gobiernos locales desean que el juez Don Torgerson considere que la demanda de Moab conlleva implicaciones más amplias sobre lo que denominan "el derecho al autogobierno local", consigna que se ha convertido en el lema de los opositores a los municipios preliminares .

El juez Torgerson podría pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley tras una audiencia programada para el jueves 29 de octubre.

Ese mismo jueves, los residentes del condado de Wasatch también podrán expresar sus opiniones en una audiencia pública sobre el futuro municipio de Wasatch Highlands .

Artículo traducido por María Camperos.

