Park City ToastX ofrece un escenario a las voces locales

La integrante de Toastmasters y presentadora Karen Stone indicó que el grupo trabajó durante tres meses con un veterano y entrenador de TED para prepararse de cara al evento ToastX.

"Hemos trabajado durante los últimos tres meses con un entrenador ejecutivo y de liderazgo llamado John Bates, quien nos ha ayudado a estructurar nuestros discursos y nuestras historias", señaló el 23 de octubre en el programa "Local News Hour" de KPCW .

Stone explicó que las presentaciones del 24 de octubre abordan una variedad de temas e incluyen algunas vivencias personales.

"Tenemos a una oradora que descubrió un aspecto de su pasado y de su historia familiar a partir de una pregunta que le hizo un médico, por lo que compartirá esa historia personal", comentó. "Otro de nuestros miembros hablará sobre cómo planifica un crucero fluvial".

El evento es gratuito, pero se requiere la adquisición previa de entradas, las cuales están disponibles en línea . Las puertas se abren a las 2:45 p.m. en el Promontory Club y las charlas comienzan a las 3:00 p.m. Se ofrecerán cerveza, vino y aperitivos de forma gratuita.

Los miembros de Park City Toastmasters se reúnen los martes en la Biblioteca de Park City o en Kiln Park City, y los invitados son bienvenidos.

Artículo traducido por María Camperos.

