Líderes de centros de esquí y parques de invierno del condado de Summit aprenden lecciones tras un invierno con pocas nieves

Los niveles mínimamente récord de acumulación de nieve durante el invierno 2025-2026 dejaron a los centros de esquí de Wasatch Back con terreno abierto limitado y cierres anticipados.

Durante el Foro de Otoño sobre Turismo de la Cámara de Comercio y Oficina de Visitantes de Park City, el presidente y director de operaciones de Deer Valley, Todd Bennett, dijo que fue especialmente difícil para su equipo. Se estaban preparando para abrir 100 nuevas pistas de esquí y duplicar el tamaño del centro recreativo .

"Pasamos de estar en plan de: 'Muy bien, se acerca el desfile. Vamos a celebrar', a que no parara de llover", afirmó.

Park City Mountain, Woodward Park City y los parques de la Utah Olympic Legacy Foundation enfrentaron desafíos similares. Sin embargo, eso llevó a que cada centro de deportes de invierno echara mano de la creatividad.

La vicepresidenta y directora de operaciones de Park City Mountain, Deirdra Walsh, señaló que el equipo de acondicionamiento de pistas del centro terminó retirando nieve de Silver Queen para agregarla a Home Run y mantener abierta esa ruta.

Bennett indicó que Deer Valley hizo algo semejante, moviendo nieve de Pinyon para reforzar otras rutas. Agregó que el centro recreativo también ideó otras formas de atrapar la atención de los visitantes en la montaña.

"Creo que repartimos unas 35,000 galletas", dijo. "Hicimos funcionar la telecabina como una atracción más, de modo que podías bajarte en la estación intermedia y tomar chocolate caliente y donas gratis".

Carla Boecklin / Park City Chamber & Visitors Bureau

La vicepresidenta y directora de operaciones de Park City Mountain, Deirdra Walsh, en una mesa de discusión durante el Foro de Otoño sobre Turismo de la Cámara de Comercio y Oficina de Visitantes de Park City el 28 de octubre de 2026.



El director de operaciones de la Utah Olympic Legacy Foundation, Calum Clark, señaló que la resiliencia del equipo los preparó para albergar un evento de gran magnitud a último minuto. El campeonato de esquí de fondo de la NCAA se llevó a cabo en el Soldier Hollow Nordic Center debido a que Bozeman no contaba con suficiente nieve para ser la sede.

Clark agregó que la fundación también organizó un festival navideño y actividades de deslizamiento en dona (tubing) en el Utah Olympic Park para ofrecer otra alternativa a los visitantes.

El gerente general de Woodward Park City, Gar Trayner, afirmó que salir adelante durante la temporada requirió de una constante capacidad de adaptación.

"Hicimos muchísimas adaptaciones y ajustes. Aprendimos bastante", dijo. "Ninguna persona por sí sola en ninguna organización puede sacarte adelante en un invierno como el del año pasado. Tuvo que ser un esfuerzo cohesionado".

A punto de comenzar la temporada invernal 2026-2027, Trayner, Clark, Walsh y Bennett aplican esas lecciones aprendidas, acompañadas de nuevas ofertas.

Clark explicó que los equipos conservaron una cantidad de nieve equivalente al tamaño de un campo de fútbol americano de la temporada pasada en Soldier Hollow cubriéndola de forma especial, lo que les permitirá tener un mejor inicio de temporada este año.

Trayner señaló que Woodward presentará este año un nuevo pase llamado Take Three Ride On por $450.

"Obtienes tres clases con eso, incluyendo el alquiler de equipos. Y al tomar la tercera clase, se incluye tu pase de temporada para el resto del invierno", explicó Trayner. "Es un verdadero testimonio de nuestro esfuerzo constante por reducir las barreras de acceso".

Deer Valley planea inaugurar Hail Peak por primera vez, lo que suma siete nuevas pistas y un telesilla. Con esto, el centro alcanza un total de 209 pistas de esquí y 32 telesillas.

Por su parte, Park City Mountain estrenará este invierno su nueva telecabina Canyons Village Skyway y su estacionamiento estructural. Además, ha lanzado una nueva plataforma de marca titulada "Larger Than Life".