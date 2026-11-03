Los Miners quedan fuera de las eliminatorias de fútbol americano, mientras que los Wildcats y los Braves avanzan

En una noche lluviosa en Hurricane, los Park City Miners vieron llegar a su fin su temporada tras caer 45-7 ante los Hurricane Tigers, segundos clasificados del cuadro, en la primera ronda de las eliminatorias de la categoría 4A.

Los Miners no pudieron contener a la explosiva ofensiva de Hurricane, que registró anotaciones de 74, 30 y 44 yardas en la primera mitad. Park City logró una carrera de anotación de 45 yardas por parte del mariscal de campo Josh Hofer para mantener el marcador al descanso al alcance, 21-7.

Sin embargo, Hurricane amplió rápidamente la ventaja en el segundo tiempo, anotando tras recuperar un balón suelto y sumando dos carreras largas más hasta la zona de anotación. Sin capacidad por parte de los Miners para romper la defensa de los Tigers, la remontada no fue posible.

La derrota elimina a los Miners de las eliminatorias, cerrando su temporada con un registro de 5 victorias y 6 derrotas.

Por su parte, los South Summit Wildcats dominaron de principio a fin a los American Leadership Eagles, imponiéndose 49-0 en su duelo de cuartos de final de la categoría 2A. Brody Larsen llegó tres veces a la zona de anotación, mientras que Steele Woodward sumó dos carreras anotadoras más. El encuentro concluyó al finalizar el tercer cuarto al aplicarse la regla de piedad (mercy rule) del deporte escolar.

Los Wildcats avanzan a las semifinales de la categoría 2A, donde se enfrentarán a San Juan el viernes a la 1 p.m. en el Zions Bank Stadium.

Entretanto, los North Summit Braves aseguraron su pase a las semifinales de la categoría 1A tras vencer 28-10 a los Millard Eagles en Coalville. Cru Richins conectó pases de anotación con tres receptores distintos, mientras que la defensa de los Braves dejó en cero a los Eagles durante la segunda mitad para amarrar la victoria.

North Summit se medirá contra Duchesne en las semifinales de la categoría 1A este viernes a las 10 a.m. en el Zions Bank Stadium.

Artículo traducido por María Camperos.