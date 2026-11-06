Coalville y Oakley se apresuran a atender la necesidad tras el cierre de bancos de alimentos antes de las festividades

Community Action Services, con sede en Provo, cerró sus bancos de alimentos de Wasatch Back a finales de octubre debido a la falta de financiamiento . Esto incluye la despensa de alimentos de Heber, así como las de Coalville y Oakley.

El alcalde de Coalville, Rory Swensen, expresó su preocupación y afirmó que la necesidad es real, especialmente antes de Acción de Gracias y el resto de la temporada navideña.

"La estaca de [North Summit] está dispuesta a intervenir durante un breve periodo para intentar ayudar a cubrir esa brecha. Me reuniré con otros líderes religiosos a finales de esta semana", declaró Swensen el lunes en una reunión de alcaldes del condado de Summit. "Esta es una alta prioridad. Necesitamos una solución rápida... especialmente en esta época del año".

Swensen indicó que la despensa de alimentos de Coalville atendió a 36 personas el último viernes que estuvo abierta.

Según la concejal del condado de Summit, Tonja Hanson, esa ubicación y la de Oakley atendieron a un total de 1,900 hogares este año. Ella y Swensen se reunirán con líderes de Oakley para encontrar una solución.

"Hablando con la Fundación Comunitaria de Park City y con el Centro Cristiano [de Park City], estamos viendo si el Centro Cristiano podría incorporar estos dos bancos de alimentos a sus operaciones. Están consultando con su junta directiva para ver si es una posibilidad", explicó Hanson a KPCW. "Pero lo que realmente necesitamos hacer es recaudar fondos para estabilizar estos dos bancos de alimentos durante al menos un año hasta que podamos resolver el resto de los detalles".

Hanson está solicitando al gobierno del condado $25,000 en asistencia de emergencia. Por su parte, el presidente y director ejecutivo de la Fundación Comunitaria de Park City, Joel Zarrow, está pidiendo $20,000 a su junta directiva.

Hanson estima que se necesitan $150,000 para mantener abiertos los dos bancos de alimentos durante un año.

Mientras tanto, el Distrito de Bomberos de North Summit está trabajando con la organización sin fines de lucro Waste Less Solutions, la cual rescata alimentos destinados al vertedero y los desvía hacia personas necesitadas.

Waste Less planea abrir uno de sus refrigeradores comunitarios gratuitos en la estación de bomberos de la calle Main de Coalville a finales de mes.

"Ya tenemos los materiales entregados en un cobertizo que cuenta con un refrigerador, para que los niños, al ir y venir de la escuela, puedan hacer una parada allí", comentó el jefe de bomberos Ben Nielson el miércoles. "Cualquiera que necesite comida puede ir, tomar alimentos y llevárselos a casa".

El Centro Cristiano de Park City continúa operando su despensa móvil de alimentos, y la Despensa de Alimentos de Kamas permanece abierta.

Artículo traducido por María Camperos.