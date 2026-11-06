Los votantes del condado de Summit emitieron 19 mil boletas, quedan 8.7 mil por contar

El condado de Summit envió aproximadamente 19,000 boletas en estas elecciones. Hasta el jueves, se habían tabulado 10,831 .

Eso significa que las contiendas ajustadas aún podrían dar un giro.

"Tuvimos toneladas y toneladas de personas que votaron en persona... así como miles y miles de boletas depositadas en nuestros buzones y por correo en las últimas 36 horas", declaró la secretaria del condado de Summit, Malena Stevens, el 4 de noviembre. "Pero estamos realmente entusiasmados de haber tenido tan gran participación".

Los votantes esperaron en fila durante al menos una hora en el Edificio Sheldon Richins en Kimball Junction el martes por la mañana, según informaron los trabajadores electorales y voluntarios.

Hay poco menos de 30,000 votantes elegibles en el condado de Summit, lo que significa que la participación rondó el 66%. Eso está a la par con las elecciones intermedias de 2022, que registraron una participación del 70% en el condado de Summit.

El condado de Wasatch está más avanzado en el recuento de boletas, con el 92% de las boletas tabuladas hasta el jueves por la mañana y unas 1,200 pendientes por procesar.

Las cifras no serán definitivas hasta el escrutinio oficial del 17 de noviembre, fecha en que los concejos de los condados oficialicen los resultados.

Artículo traducido por María Camperos.