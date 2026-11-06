© 2026 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber Valley, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Los votantes del condado de Summit emitieron 19 mil boletas, quedan 8.7 mil por contar

KPCW | By Connor Thomas
Published November 6, 2026 at 4:04 PM MST
A voter casts her ballot in Kimball Junction Nov. 3, 2026.
Connor Thomas
/
KPCW
Una votante deposita su boleta en Kimball Junction el 3 de noviembre de 2026.

El condado de Wasatch ha contado casi la totalidad de sus boletas. La participación electoral estimada en el condado de Summit fue del 66%.

El condado de Summit envió aproximadamente 19,000 boletas en estas elecciones. Hasta el jueves, se habían tabulado 10,831.

Eso significa que las contiendas ajustadas aún podrían dar un giro.

"Tuvimos toneladas y toneladas de personas que votaron en persona... así como miles y miles de boletas depositadas en nuestros buzones y por correo en las últimas 36 horas", declaró la secretaria del condado de Summit, Malena Stevens, el 4 de noviembre. "Pero estamos realmente entusiasmados de haber tenido tan gran participación".

Los votantes esperaron en fila durante al menos una hora en el Edificio Sheldon Richins en Kimball Junction el martes por la mañana, según informaron los trabajadores electorales y voluntarios.

Hay poco menos de 30,000 votantes elegibles en el condado de Summit, lo que significa que la participación rondó el 66%. Eso está a la par con las elecciones intermedias de 2022, que registraron una participación del 70% en el condado de Summit.

El condado de Wasatch está más avanzado en el recuento de boletas, con el 92% de las boletas tabuladas hasta el jueves por la mañana y unas 1,200 pendientes por procesar.

Las cifras no serán definitivas hasta el escrutinio oficial del 17 de noviembre, fecha en que los concejos de los condados oficialicen los resultados.

Artículo traducido por María Camperos.
Noticias Locales de KPCW
Connor Thomas
KPCW Reporter
See stories by Connor Thomas