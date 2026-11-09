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Ruptura de línea de gas cierra la ruta 224 en Park City la mañana del lunes

KPCW | By Sydney Weaver
Published November 9, 2026 at 5:49 PM MST
State Route 224 closed Monday, Nov. 9, after a gas line was struck during roadwork.
The Utah Department of Transportation
La Ruta Estatal 224 cerró el lunes 9 de noviembre después de que una línea de gas fuera alcanzada durante trabajos viales.

ACTUALIZACIÓN: Los carriles comenzaron a reabrirse alrededor de la 1:45 p. m. del lunes.

Alrededor de las 10:00 a. m. del lunes 9 de noviembre, las cuadrillas de construcción que trabajaban en el proyecto de autobús de tránsito rápido de High Valley Transit alcanzaron una línea de gas cerca del granero McPolin (McPolin Barn).

La ruptura cerró la Ruta Estatal 224 en ambas direcciones entre Meadows Drive y White Pine Canyon Road durante aproximadamente cuatro horas. El tráfico desviado hacia la Ruta Estatal 248, tanto para entrar como para salir de Park City, registró congestiones debido al cierre.

Los funcionarios de carreteras informaron que no se registraron personas lesionadas ni evacuaciones.

Los carriles reabrieron alrededor de las 2:00 p. m. del lunes.

Artículo traducido por María Camperos.
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