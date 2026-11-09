Estudiantes de Park City recaudan fondos para veteranos de Utah

El club de 100 miembros organizó una carrera de 5K el sábado en el parque conmemorativo Matt Knoop para recaudar el dinero. Todos los fondos recaudados se destinarán a Warrior Revival .

La organización sin fines de lucro, con sede en Sandy, Utah, ayuda a los miembros del servicio militar a realizar la transición de regreso a la vida civil. Fundada en 2023, Warrior Revival apoya a los veteranos a través de actividades de recreación, tutorías y experiencias de retiro.

Los estudiantes de Park City reactivaron el capítulo de Turning Point hace un año. El club aboga por el activismo conservador y los valores tradicionales.

Artículo traducido por María Camperos.