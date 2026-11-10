La contienda por el Distrito 59 de la Cámara de Representantes se mantiene estrecha; los resultados se esperan para el 17 de noviembre

La demócrata Celeste Johnson y el republicano Luke Searle han estado codo a codo desde que comenzaron a ingresar las papeletas el día de las elecciones, el 3 de noviembre.

Ambos compiten por el escaño del Distrito 59 de la Cámara de Representantes de Utah, que abarca el condado de Wasatch, Park City y partes de Snyderville Basin. Johnson tenía una ventaja estrecha la noche de las elecciones y luego estuvo por detrás de Searle a finales del 4 de noviembre.

Actualmente, Johnson vuelve a estar a la cabeza con el 51%, 322 votos por delante de Searle. Johnson ha dominado en el condado de Summit, mientras que Searle es más popular entre los votantes del condado de Wasatch.

Sin embargo, aún quedan papeletas por contar.

La secretaria y auditora del condado de Wasatch, Joey Granger, declaró a KPCW que hasta la tarde del lunes quedaban 1,205 papeletas por contar. Señaló que el condado de Wasatch no publicará los recuentos finales de papeletas hasta la fecha límite del escrutinio oficial del estado, el 17 de noviembre, cuando se certifiquen todos los resultados.

El condado de Summit tiene más de 500 papeletas por subsanar, proceso que implica notificar a los votantes sobre problemas con sus papeletas y permitirles corregir los errores.

Johnson expresó estar agradecida con los residentes por votar y con las oficinas de los secretarios por su diligencia.

"Estoy increíblemente agradecida con las oficinas de los secretarios del condado, quienes están haciendo todo lo posible para que los votos sean contados y para hacerlo de una manera que nos dé la certeza de que nuestros votos están seguros", afirmó.

Searle coincidió con su postura.

"Va a estar ajustado, por lo que solo queremos asegurarnos de que se escuche la voz de todos", comentó.

Tanto Searle como Johnson animaron a los votantes que están pasando por el proceso de subsanación a asegurarse de que su voto sea tomado en cuenta.

Artículo traducido por María Camperos.

