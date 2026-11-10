Park City Mountain podría desarrollar los estacionamientos de Mountain Village

El centro de esquí Park City Mountain , propiedad de Vail Resorts, anunció el martes que planea desarrollar la base de Mountain Village.

El terreno de 10 acres está ubicado en la base del centro de esquí en Old Town Park City y actualmente alberga estacionamientos.

East West Partners liderará el proceso de planificación. La firma con sede en Colorado es conocida por sus desarrollos en comunidades turísticas y ha construido múltiples residencias y alojamientos privados con acceso directo a las pistas de esquí en Deer Valley Resort.

De acuerdo con un comunicado de prensa, el desarrollo de Mountain Village es parte de las preparaciones para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2034. El proceso comenzará este invierno con oportunidades para recibir comentarios del público.

Park City Mountain ya se encuentra en conversaciones con la municipalidad de Park City. El alcalde de Park City, Ryan Dickey, afirmó que aprecia que Vail y el centro de esquí involucren a la comunidad en una etapa temprana del proceso.

"El futuro de Mountain Village es importante para nuestra comunidad, nuestra economía y la experiencia de nuestros visitantes", declaró Dickey en el comunicado. "Esperamos con interés una conversación reflexiva sobre cómo estas propiedades pueden evolucionar de una manera que refleje las prioridades estratégicas y la visión a largo plazo de nuestra ciudad".

Park City Mountain trabajó anteriormente con PEG Development a partir de 2020 en un proyecto similar, planeando agregar condominios, un hotel y un estacionamiento subterráneo donde actualmente se encuentran los estacionamientos de Mountain Village.

Sin embargo, la propuesta provocó un fuerte rechazo en la comunidad. Los residentes locales crearon la coalición Responsible Resort Area Development Coalition para oponerse al desarrollo. PEG retiró su solicitud en enero de 2023. La cofundadora de RRAD, Deb Rentfrow, afirmó en ese momento que el grupo estaría atento a una nueva solicitud.

Park City Mountain también planea actualizar su Plan de la Montaña, el cual detalla cómo los visitantes acceden a los senderos, medios de elevación y otras instalaciones del centro de esquí, así como la distribución de los mismos.

De acuerdo con Vail, el desarrollo de Mountain Village y la actualización del Plan de la Montaña forman parte de un esfuerzo multianual para transformar la experiencia del visitante en Park City Mountain. Vail ha invertido más de $200 millones en el centro de esquí desde 2014, incluyendo proyectos como la telecabina Sunrise Gondola, mejoras en los sistemas de fabricación de nieve, nuevas zonas para principiantes de esquí y snowboard, y remodelaciones en restaurantes.

Artículo traducido por María Camperos.