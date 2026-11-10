Live PC Give PC 2026 recauda $6 millones para organizaciones sin fines de lucro locales

Uno de los eventos de recaudación de fondos más grandes de Park City, Live PC Give PC, recaudó $6.1 millones en un solo período de 24 horas.

El director ejecutivo de la Fundación Comunitaria de Park City (Park City Community Foundation), Joel Zarrow, afirmó que es la cantidad más alta que la recaudación anual ha logrado conseguir. Señaló que la fundación también superó su meta de donantes individuales, con la participación de más de 7,600 personas.

"El año pasado no alcanzamos nuestra meta de participación, y este año la superamos con creces", declaró en el programa "Local News Hour" de KPCW el 9 de noviembre .

La meta original era de $5.5 millones provenientes de 6,800 donantes.

Live PC Give PC recauda dinero para más de 150 organizaciones sin fines de lucro locales. La vicepresidenta de marketing y comunicaciones de la Fundación Comunitaria, Christine Coleman, destacó que el evento anual es un esfuerzo comunitario.

"Es increíble. Nunca antes había visto tanta participación de esta comunidad", afirmó. "Todos en las esquinas de las calles, todos donando. Fue asombroso".

También hubo competencias entre las organizaciones sin fines de lucro y los grupos comunitarios para recaudar la mayor cantidad de dinero e involucrar al mayor número de donantes.

"El premio más grande de este año es de $2,500 para el grupo que creó una página de donaciones grupales, y tienen la oportunidad de otorgar esos $2,500 a la organización sin fines de lucro de su elección", explicó. "Y podemos anunciar que fue el club de lectura Literary Ladies Book Club".

Coleman indicó que el club donará su premio a Clark’s Christmas Foundation.

Varias organizaciones ganaron otros premios por participación, incluyendo al grupo que demostró el mayor espíritu. KPCW fue una de las dos entidades receptoras de ese honor.

El evento Live PC Give PC del próximo año se llevará a cabo el 5 de noviembre de 2027.

Artículo traducido por María Camperos.

