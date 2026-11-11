El Concejo Municipal de Park City decidirá si los nuevos planes para Bonanza Park coinciden con su visión

Ocho meses después de aprobar los planes preliminares de 5 acres para Bonanza Park , el Concejo Municipal de Park City revisará este viernes el diseño actualizado de Brinshore Development. El desarrollador ha realizado revisiones significativas basadas en los comentarios de la Comisión de Planificación de Park City.

Los nuevos planes incluyen seis edificios en lugar de siete. Se eliminó un edificio en la esquina de Kearns Boulevard y Bonanza Drive para permitir que los visitantes puedan ver el sitio. El cambio responde a las preocupaciones de la comisión de que los residentes locales no sabrían que el espacio abierto en el centro es público.

También agrega más espacio abierto —que anteriormente representaba el 60% del proyecto— y reduce los costos de la obra. El estacionamiento subterráneo se reduciría a unos 230 espacios, frente a los 280 previstos originalmente.

Los dos edificios adyacentes se extenderían para mantener la cantidad de viviendas. Habría 100 unidades en lugar de 106; 88 seguirían siendo asequibles. Se necesitan al menos 100 unidades para calificar para los créditos fiscales de vivienda asequible.

El plan aún contempla una guardería, un espacio para organizaciones artísticas sin fines de lucro, una cafetería y un restaurante. Además, se ha reducido la altura de los edificios.

La concejala Tana Toly había declarado previamente a KPCW que el proyecto se estaba alejando de la visión del concejo para el terreno.

"Como propietarios del terreno, es realmente imperativo en este momento que el concejo intervenga y revise los cambios que ha habido, y examine lo que la comisión de planificación ha propuesto de vuelta", dijo en el programa "Local News Hour" de KPCW el 9 de octubre .

Mientras tanto, el grupo de residentes Place PC continúa expresando su preocupación por el proyecto.

El integrante Tom Seitz señala que el grupo quiere que Park City ponga fin a su asociación con Brinshore. La ciudad ha gastado más de $24 millones en el sitio y costaría hasta $1 millón dar por terminadas las negociaciones.

"La prioridad número uno y más importante es terminar limpiamente el acuerdo con Brinshore", dijo en el programa "Local News Hour" de KPCW el 10 de noviembre. "No se puede iniciar un nuevo proceso, y realmente no puede ser creíble, sin que este viejo acuerdo quede en segundo plano".

Sin embargo, Brinshore advierte que retrasar aún más el proyecto provocará un aumento en los costos. Las tasas de interés, así como los costos de energía y construcción, han seguido subiendo desde que el concejo aprobó los planes preliminares en marzo .

Seitz afirmó que el grupo también está pidiendo a la ciudad que limpie Bonanza Park para que la comunidad pueda utilizarlo lo antes posible. El sitio alberga actualmente un estacionamiento y una gasolinera abandonada.

El concejo compartirá sus comentarios sobre las revisiones el viernes a las 10 a. m. en el Ayuntamiento (City Hall).

La municipalidad de Park City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

