A partir de 2027, los condados de Summit y Wasatch serán conocidos oficialmente como "áreas de desarrollo difícil", o DDA por sus siglas en inglés.

Esto no hace referencia al clima ni al ambiente político: se trata de una designación formal del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD).

Los proyectos de vivienda asequible en una DDA pueden calificar para mayores subsidios federales. Estos está n destinados a compensar los altos costos de construcción , terrenos o servicios públicos.

Los subsidios se otorgan mediante créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos, que el gobierno entrega a los desarrolladores para que los vendan a inversionistas privados.

La directora ejecutiva de la Autoridad de Vivienda del Condado de Summit, Maddy McDonough, señaló que esto permite financiar proyectos que de otro modo no serían viables.

"El programa está establecido por el gobierno federal para ofrecer una reducción dólar por dólar en la obligación tributaria federal a cambio de aportar capital por adelantado para los proyectos", explicó. "Esto nos permite compensar el costo, utilizar menos subsidios públicos y recurrir en su lugar al capital privado".

El HUD anuncia las áreas de desarrollo difícil anualmente en otoño.

La designación permitirá que los desarrolladores en los condados de Summit o Wasatch califiquen para obtener hasta un 30% más en créditos fiscales; entrará en vigor en 2027 y durará todo el año calendario.

Los desarrolladores han buscado utilizar créditos fiscales federales para renovar los apartamentos Holiday Village-Parkside y desarrollar el terreno de 5 acres de Bonanza Park en Park City, proyectos conocidos coloquialmente como HOPA y BOPA.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha logrado despegar.

Esto, sumado a la designación de área difícil de desarrollar, provocó algunas risas en la reciente reunión del Concejo Municipal de Park City, donde l a ciudad decidió cancelar la controvertida propuesta de BOPA .

"Percibo un poco de ironía en esta especie de designación de Park City como una DDA", dijo el concejal Bill Ciraco el viernes. "En más de un sentido".

Mountainlands Community Housing Trust está rediseñando el proyecto HOPA tras no lograr asegurar créditos fiscales en cuatro ocasiones.

El programa de créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos es competitivo, ya que hay más proyectos que créditos disponibles. No está claro si el estatus de DDA hará que los proyectos del Wasatch Back sean más competitivos.

Artículo traducido por María Camperos.