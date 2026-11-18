La demócrata Christie Babalis se incorporará al Concejo del Condado de Summit a partir de enero. Asumirá el puesto de Chris Robinson, miembro titular del concejo durante 18 años, quien no se postuló para la reelección.

La incorporación de Babalis hace que el Concejo del Condado de Summit, compuesto por cinco miembros, tenga mayoría de mujeres por primera vez desde su formación en 2008. Se unirá a Tonja Hanson, Megan McKenna, Roger Armstrong y Canice Hart, quien fue reelegida para un segundo mandato.

Babalis, una abogada que ha vivido en la zona durante más de 30 años, se presentó sin oposición en las elecciones del 3 de noviembre. Representará la zona central de Snyderville Basin, incluido Kimball Junction.

Babalis afirmó que se centrará en el crecimiento inteligente y la sostenibilidad del agua.

"Hay algunas personas que dicen que todo está bien hasta 2050, que tenemos agua de sobra", dijo. "He hablado con muchísimos hidrólogos en el estado que llevan más de 40 años trabajando aquí y dicen: 'No, no es exacto. No tenemos suficiente agua'".

Aunque Babalis no se opone al crecimiento, señaló que el condado necesita desarrollarse de manera responsable protegiendo los espacios abiertos y limitando el impacto del tráfico.

Los residentes también eligieron este año a las demócratas Malena Stevens, Kacey Bates, Cindy Keyes y Margaret Olson para otros cargos del condado. Todas se presentaron sin oposición.

La titular demócrata Stevens asumió como secretaria del condado de Summit a principios de este año y comenzará su primer mandato completo de cuatro años en enero.

Bates fue nombrada alguacil del condado de Summit en 2025 , convirtiéndose en la segunda mujer alguacil en la historia de Utah y la primera en el condado de Summit. Planea dar prioridad al tratamiento y la prevención de la salud mental durante su primer mandato de cuatro años.

Olson ha sido la fiscal del condado desde 2017. Durante su tercer mandato, planea crear una organización sin fines de lucro junto con la alguacil del condado que ayude a conseguir viviendas de transición para personas en recuperación de adicciones o que se reintegran a la vida civil tras estar encarceladas.

Keyes obtuvo un segundo mandato como auditora del condado de Summit. El cargo se encarga de procesar las tasaciones de propiedades y las apelaciones de impuestos. Anteriormente declaró a KPCW que ha hecho más eficiente el proceso de trámites.

La participación electoral en el condado de Summit fue del 69%, con más de 20,000 votos emitidos.

El condado de Summit apoya financieramente a KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.