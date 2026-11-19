La Agencia de Protección Ambiental (EPA) federal limpiará los desechos mineros restantes a lo largo de Silver Creek a partir del próximo año.

El suelo en Park City está contaminado con plomo, arsénico y otros metales pesados provenientes de la época minera de la ciudad. La EPA ha estado trabajando durante años en planes para retirar los desechos mineros del sitio de relaves Richardson Fla t, que se extiende desde Prospector Square hasta la carretera Interestatal 80.

Ahora, la agencia federal ha finalizado un plan .

La remoción se centrará en seis millas de Silver Creek. La EPA estima que hay 1.3 millones de yardas cúbicas de relaves a lo largo del arroyo.

El gerente del proyecto de remediación de Richardson Flat, James Hou, señaló que el área era una prioridad máxima para la remoción de suelo debido a que forma parte de una llanura aluvial, lo que provoca que los metales se filtren nuevamente hacia Silver Creek. Indicó que la zona también tiene mucha actividad humana.

"La gente utiliza ese sendero ferroviario con fines recreativos y a menudo da la vuelta, por lo que no recorre todo el sitio", dijo. "Además, hay vecindarios cercanos que podrían utilizar esta parte del lugar".

El suelo será trasladado a otra parte del sitio de relaves, junto al estacionamiento disuasorio Richardson Flat Park-and-Ride. Hou explicó que los equipos de construcción trabajarán río arriba hacia río abajo para evitar una mayor contaminación.

El Departamento de Calidad Ambiental de Utah (DEQ) está trabajando con la EPA para contratar a un equipo que realice el trabajo. Hou indicó que ese proceso tomará hasta el otoño de 2027, y que la remoción probablemente comenzará en la primavera de 2028. El proyecto concluirá en 2030.

"No tendremos una idea completa de cómo será el cronograma de construcción hasta que podamos incorporar a un contratista para realizar la construcción en sí", afirmó Hou. "Parte del trabajo podría hacerse potencialmente más rápido según los recursos de ese contratista".

Hou señaló que la EPA gastará hasta $12 millones para retirar el suelo contaminado.

El dinero proviene de acuerdos negociados con partes potencialmente responsables, incluidos más de $6 millones de United Park City Mines, más de $7 millones de la empresa de fundición y refinación ASARCO y más de $1 millón de la Fundación Florence J. Gillmor.

El equipo está reservando otros $6 millones para investigar un área llamada Silver Maple Claim, al sur de Richardson Flat Road.

"Es probable que también tengamos que intervenir y limpiar esa área, por lo que no quisimos gastar la totalidad de nuestros $18 millones en este esfuerzo, sabiendo que aún teníamos algunas incógnitas", explicó.

Hou había señalado anteriormente que limpiar todo el sitio de relaves de Richardson Flat costaría $70 millones , pero no es elegible para recibir financiamiento federal.

La EPA y el DEQ organizarán una jornada de puertas abiertas a mediados de enero en Park City para que los residentes locales puedan dar su opinión sobre los planes. Hou indicó que los residentes también podrán obtener más información sobre cómo los líderes del proyecto mantendrán seguro al público durante la remoción.

Artículo traducido por María Camperos.

