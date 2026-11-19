Los legisladores de Utah están revisando ciertos proyectos de ley antes de la Sesión General de 2027 en enero.

Uno de esos proyectos de ley propuestos podría derogar el Proyecto de Ley del Senado 258 de 2024. Esa es la controvertida ley que ha permitido a los desarrolladores comenzar a incorporar sus propias localidades, llamadas municipios preliminares, en terrenos mayormente sin urbanizar.

La mayoría de estas localidades se han propuesto cerca de zonas turísticas de los condados de Summit, Wasatch y Grand.

El borrador del proyecto de ley disolvería todos los municipios preliminares existentes y evitaría que se creen más, en caso de ser aprobado. Eso incluye detener uno propuesto en Browns Canyon, en el condado de Summit, y en Wasatch Highlands, al este de Heber.

La representante republicana Tiara Auxier, cuyo distrito incluye el condado de Summit, presentó el proyecto de ley ante el Comité Interino de Subdivisiones Políticas el miércoles. Haga clic aquí para leer el borrador del proyecto de ley .

Ella señaló que anteriormente intentó lograr una derogación, luego un compromiso, y que ahora vuelve a pedir una derogación.

"Porque no creo que cambios de procedimiento adicionales puedan responder a la pregunta más fundamental, que es: ¿deberían los propietarios privados poder establecer un gobierno municipal con autoridad de zonificación antes de que las personas afectadas por esas decisiones tengan representantes electos que les rindan cuentas?", dijo Auxier el miércoles.

Auxier se refiere al hecho de que el propietario que crea un municipio preliminar puede nombrar a la mayoría de un concejo municipal provisional.

Ella y otros críticos sostienen que la ley viola una parte de la Constitución de Utah llamada la Cláusula Ripper.

El representante republicano de South Jordan, Jordan Teuscher, abordó ese punto en sus comentarios el miércoles.

"La razón por la que se llama la Cláusula Ripper es porque está ahí para evitar que las legislaturas estatales arrebaten los derechos del gobierno local para poder encargarse de lo que sucede a nivel local, así que creo que debemos ser muy cautelosos con eso en el futuro", afirmó.

Los opositores a los municipios preliminares han sostenido durante mucho tiempo que usurpan el control local. Por eso Wallsburg y los condados de Summit y Wasatch han pedido su derogación.

Los residentes del condado de Grand están pidiendo a un juez que declare la ley inconstitucional . Alegan que la ley fue redactada específicamente para facilitar un proyecto de viviendas de lujo en las afueras de Moab.

Una mayoría de los miembros del comité interino dio el miércoles una recomendación favorable al proyecto de ley de Auxier.

El senador republicano Calvin Musselman, del condado de Weber, fue uno de los miembros del comité que votó en contra de recomendarlo. Expresó su preocupación por la posibilidad de que los propietarios demanden al estado si se aprueba.

"Ya me he hecho a la idea de que esto va a suceder", dijo. "La derogación va a suceder".

Ivory Homes, que impulsa el municipio preliminar en Browns Canyon, intervino durante el período de comentarios públicos.

El presidente de Ivory Development, Chris Gamvroulas, dijo que, si hay una derogación, debería haber un reemplazo para proteger los derechos de propiedad.

"Todas las demás responsabilidades vienen junto con un municipio preliminar. Eso incluye toda la salud, la seguridad y el bienestar. Esto no es simplemente un regalo. Nadie en su sano juicio quiere usar esta herramienta. Nadie", declaró. "Esta es una salida cuando hay gobiernos de condado utilizados como arma".

Auxier perdió las elecciones del 3 de noviembre frente al demócrata Zane Woolstenhulme, por lo que no está claro quién, si es que alguien lo hace, patrocinará la medida de derogación en enero.

Hasta ahora, solo un municipio preliminar ha completado el proceso de incorporación: Echo Canyon, cerca de Moab. Si el proyecto de ley de derogación se aprueba y se disuelve, cualquier carretera o infraestructura nueva pasará a ser responsabilidad del condado de Grand.

Artículo traducido por María Camperos.

