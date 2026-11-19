Agentes de la oficina del alguacil arrestaron el miércoles a Nicholas Jeffrey Williams, de 44 años, frente a su casa en el condado de Wasatch.

Al día siguiente, fue acusado de cuatro cargos de delito grave de tercer grado por distribuir material perjudicial para menores. Se le acusa de enviar material sexualmente explícito a estudiantes de la escuela secundaria North Summit High School.

Williams también enfrenta ocho cargos de delito menor de clase A por acceder o crear contenido pornográfico en un campus escolar.

Los documentos de arresto indican que era maestro y también entrenador atlético en "todos los eventos deportivos de la escuela secundaria". Williams se encuentra detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Summit.

"Al momento del arresto, hay una serie de consideraciones que nuestros investigadores evalúan cuando solicitan ese estatus de 'sin derecho a fianza'", dijo el portavoz del alguacil del condado de Summit, Skyler Talbot. "En este caso, se creía que existía la posibilidad de que este individuo pudiera seguir representando una amenaza para la comunidad".

Los documentos de acusación indican que un grupo de estudiantes mujeres denunció al maestro ante el oficial de recursos escolares del alguacil en North Summit High el 12 de noviembre.

Presuntamente había agregado a estudiantes en Snapchat y le había enviado al menos a una de ellas un mensaje sexualmente explícito que un investigador calificó como "grooming" (acoso y captación de menores). Otra estudiante dijo al oficial que él le había enviado imágenes y videos de desnudos hace dos años.

Los investigadores señalan que encontraron imágenes de desnudos de Williams en su teléfono que parecían haber sido tomadas en los alrededores de North Summit High School. Después de ser arrestado, presuntamente admitió haber enviado fotos de desnudos a una segunda estudiante.

El superintendente de North Summit, Wade Murdock, señaló en un comunicado que el distrito no puede proporcionar más información porque no quiere comprometer la privacidad de los estudiantes ni la investigación del alguacil.

"El distrito toma con extrema seriedad las denuncias de mala conducta de empleados que involucran a estudiantes. Al enterarse de las comunicaciones inapropiadas entre el empleado y estudiantes mujeres, el distrito tomó medidas inmediatas para abordar las inquietudes e inició procedimientos de despido basados en infracciones de las políticas del Distrito que rigen la conducta profesional y los límites apropiados con los estudiantes", escribió en un correo electrónico. "Estos procedimientos laborales se iniciaron de manera independiente al arresto penal".

La Oficina del Alguacil del Condado de Summit ha solicitado registros de la cuenta de Snapchat del maestro y está esperando una respuesta.

Si Williams es declarado culpable, cada uno de los cuatro delitos graves conlleva una pena de hasta cinco años de prisión y una multa de $5,000. Los delitos menores de clase A son punibles con hasta un año de cárcel.

Artículo traducido por María Camperos.