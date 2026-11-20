Insa Riepen falleció el 8 de noviembre debido a complicaciones de la enfermedad de Parkinson. Tenía 75 años.

Nacida el 7 de enero de 1951 en la isla alemana de Juist, Riepen se convirtió en una de las defensoras más conocidas del reciclaje y la educación ambiental en Park City.

Su hijo, Kai Czajka, dijo que ella se topó por accidente con lo que más tarde se convertiría en Recycle Utah.

Riepen y su familia se mudaron a Park City en 1999. Tenía cajas de mudanza para reciclar y, en ese momento, solo había unos pocos contenedores de reciclaje. Así que Riepen se ofreció a ayudar.

Recycle Utah La exdirectora ejecutiva de Recycle Utah, Insa Riepen, con sus estudiantes.

Anteriormente trabajó en una agencia gubernamental de reducción de residuos en Michigan y había impartido talleres sobre compostaje y sostenibilidad. También tenía una maestría en jardinería.

Riepen fue contratada y pronto se convirtió en la directora ejecutiva de Recycle Utah. Para 2005, consiguió financiamiento del condado para la organización sin fines de lucro e hizo de la educación el eje central de su misión.

Czajka dijo que su madre usaba la creatividad para llegar a los niños, haciendo alas con CD viejos y sombreros con bolsas de basura mientras les enseñaba sobre el reciclaje.

"Siempre le encantó trabajar con niños", afirmó. "Es increíble escuchar a chicos de mi edad que tuvieron una experiencia con Insa en sus aulas, se tomaron ese mensaje muy en serio y ahora se han unido a programas ambientales y programas de sostenibilidad en sus vidas profesionales".

Cientos de personas se reunieron en Park City Gardens el 19 de noviembre para compartir historias inspiradoras sobre Riepen y celebrar su vida.

Jill Orschel dijo que Riepen tenía una voz suave, pero nunca fue tímida a la hora de compartir su pasión.

Recycle Utah La exdirectora ejecutiva de Recycle Utah, Insa Riepen, con sus estudiantes.

"Siempre estaba muy entusiasmada por enseñarnos a todos a hacer las cosas mejor en este pueblo y a reutilizar, reciclar, dar un nuevo uso, plantar y hacer compost y todo eso", dijo Orschel. "No estaríamos haciendo esto sin ella".

Durante sus 17 años en Recycle Utah, Riepen promovió prácticas libres de ralentí, redujo el uso de bolsas de plástico e impulsó el reciclaje en los complejos turísticos.

Carol Tesch y Alix Railton fueron amigas cercanas de Riepen durante más de 30 años.

Railton dijo que Riepen tenía un sentido del humor muy agudo. Señaló que sus hijos también terminaron regañándola por reciclar incorrectamente, diciendo: "Insa dijo que se hace así".

"Entraba a nuestra casa, abría la basura y empezaba a revisar diciendo: 'No, no, eso es reciclaje. No, eso no es basura. No, eso es compost'. Y nos enseñó a todos a hacerlo", contó Railton.

Tesch recordó cuando subieron juntas con sus hijos pequeños en un telesilla.

"Tenía miedo de que los niños se cayeran. Tenía miedo de caerse ella misma, y había una especie de cámara que te tomaba una foto, y su cara estaba con los ojos bien abiertos: '¡Ay, Dios mío, qué estoy haciendo! ¡Bájenme de esto!'", dijo Tesch. "Pero lo logró e hizo un buen trabajo".

Kristine Weller / KPCW Fotos de Insa Riepen con sus amigos y familiares distribuidas por Park City Gardens para la celebración de su vida el 19 de noviembre de 2026.

Czajka dijo que su madre fue una poderosa fuerza para el bien en todos los aspectos de su vida.

Acogía a trabajadores de la industria del esquí que no tenían adónde ir cada Día de Acción de Gracias y Navidad. También apoyó a otras organizaciones sin fines de lucro, incluidas Summit Community Gardens, la Biblioteca del Condado de Summit y Park City Film.

"Ese era su superpoder: ser una organizadora comunitaria, unir a las personas para lograr cualquier tipo de objetivo, sin importar cuán ambicioso o impopular fuera", dijo Czajka.

Czajka señaló que algunos de sus recuerdos favoritos de su madre eran los viajes por carretera a las carreras de esquí cuando era niño. Dijo que ella también plantaba un árbol para él cada año en su cumpleaños.

Riepen dejó Recycle Utah en 2017 debido a su salud, pero continuó haciendo voluntariado. También se unió a estudios para ayudar a otras personas con la enfermedad de Parkinson.

El último acto de servicio de Riepen fue donar su cuerpo a la Universidad de Utah para apoyar la investigación sobre el Parkinson.

Le sobreviven su hijo y su esposa, Devan Egan Czajka, su hermano, Gerrit Riepen, y su sobrino, Heiko Riepen.

Artículo traducido por María Camperos.

