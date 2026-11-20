El condado de Summit planea extender el sendero Millennium a lo largo del lado oeste de la ruta estatal 224.

Actualmente termina en Bear Hollow Drive, pero un proyecto previsto para 2027 haría que llegue hasta Canyons Resort Drive.

Según la planificadora de transporte activo Senta Beyer, la idea es que la construcción coincida con las obras de autobús de tránsito rápido de High Valley.

"Estamos trabajando en un proyecto y esperamos poder lograr que todos —creo que hay nueve propietarios a lo largo de ese segmento— todos los propietarios se sumen como parte del proyecto", dijo el 11 de noviembre en el programa Local News Hour de KPCW.

El condado de Summit recibió $1 millón proveniente de los impuestos sobre las ventas destinados al transporte para cubrir el costo en la reunión del Consejo de Gobiernos del 2 de noviembre.

La concejala entrante del condado, Christie Babalis, dijo en la reunión del concejo del miércoles que la extensión podría resolver un problema de seguridad.

"Todavía veo a algunas personas caminando de manera bastante peligrosa por el lado oeste de la [ruta] 224 frente a Canyons, donde hay un tramo faltante en el sendero", afirmó Babalis.

Señaló que ese tramo faltante se extiende hacia el sur hasta la iglesia católica St. Mary's. El planificador de transporte del condado, Carl Miller, indicó que el sendero podría ampliarse en el futuro, pero que actualmente no forma parte del plan.

"También estamos trabajando con el complejo turístico Canyons en algunas mejoras en esa área. Eventualmente, nos gustaría que el camino continúe —y tenga entre 10 y 12 pies [de ancho]— hacia el sur hasta la iglesia católica, pero eso no forma parte de este proyecto en particular", señaló.

El concejal Roger Armstrong dice que el condado intentó anteriormente llegar a un acuerdo con el propietario del terreno, la familia Osguthorpe, para obtener el derecho de paso, pero no tuvo éxito.

Coincide con Babalis en que el tramo faltante restante representa un problema de seguridad si las personas optan por cruzar la ruta estatal 224.

"Porque tienes [la granja] McPolin y tienes a mucha gente que puede venir desde Park City incluso en bicicleta, recorriendo todo ese sendero, y luego termina justo allí en White Pine, y tienes que cruzar la carretera. Eso no siempre es lo más fácil de hacer allí", dijo Armstrong el miércoles.

Miller señala que el personal también está considerando una extensión del sendero dentro de Canyons Village a lo largo de Ozzy Way, cerca de los apartamentos Slopeside Village.

El condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

