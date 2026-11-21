La nueva góndola para 10 personas reemplaza al telesilla al aire libre Cabriolet Lift, que transportó a los esquiadores entre el estacionamiento inferior y Canyons Village durante 26 años.

El Skyway sigue gran parte del mismo recorrido, conectando el nuevo estacionamiento techado con el complejo turístico y sumando una nueva estación intermedia para los huéspedes que se alojan en el centro de Canyons Village.

El portavoz de Park City Mountain, John Kanaly, señaló que la construcción comenzó al final de la temporada pasada y terminó justo a tiempo para el invierno.

Indicó que esta mejora se complementa con el estacionamiento techado de la base, cuya apertura está prevista para principios de diciembre.

"Va a hacer que esa experiencia de llegada sea mucho más fluida", dijo Kanaly. "Mucho más cómoda para los huéspedes desde el momento en que se ponen las botas en el nuevo estacionamiento techado, suben a la góndola y llegan a la plaza y a las pistas más allá".

La planificación del Skyway tomó alrededor de tres años y fue construido por el fabricante Leitner-Poma.

El proyecto fue una colaboración entre Park City Mountain Resort y la Asociación de Administración de Canyons Resort Village (CVMA, por sus siglas en inglés), según la directora de Marketing y Relaciones Públicas de CVMA, Debbie LaBelle.

"Fue realmente una especie de asociación al 50/50", afirmó LaBelle. "Trabajamos juntos para elegir los colores, el nombre, cómo sería la estructura y cómo serían las ventanas".

El grupo se decidió por cabinas cubiertas de color blanco, con ventanas de piso a techo y asientos de cuero rojo. En cuanto al nombre…

"Analizamos muchas opciones de nombres. Es decir, probablemente entre 50 y 100 nombres, y los fuimos reduciendo hasta quedarnos con los mejores", dijo LaBelle. "Y Skyway simplemente se sintió bien; se sintió elevado".

Tanto CVMA como Park City Mountain Resort declinaron hacer comentarios sobre el costo del proyecto. El presupuesto del año fiscal 2026 de CVMA incluyó $9.2 millones para la góndola provenientes de fondos de reserva del área turística .

Artículo traducido por María Camperos.