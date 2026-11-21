El Concejo del Condado de Wasatch revisó el 18 de noviembre su presupuesto tentativo de $130.8 millones para 2027. Esa cifra es aproximadamente $66,000 menor que el presupuesto de $130.9 millones del condado para 2026.

El borrador del presupuesto no incluye un aumento en el impuesto a la propiedad.

Las autoridades del condado indicaron que los ingresos adicionales por impuestos a la propiedad en el presupuesto provienen del nuevo crecimiento, más que de un aumento en la tasa impositiva del condado.

El administrador adjunto del condado, Heber Lefgren, dijo que el fondo general de $55.2 millones aumentó respecto a los $52.4 millones de 2026. Incluye seis nuevos puestos, uno de los cuales es un cargo de cumplimiento de códigos en la fiscalía.

"Nuestra recomendación es que no necesitaremos iniciar el proceso de contratación para esos puestos hasta que hagamos nuestra proyección a cinco años del próximo año, y así podremos verificar con absoluta certeza que podemos seguir financiándolos", dijo Lefgren. "Si podemos, lo haremos. Si no, elaboraremos un Plan B en ese momento".

El condado también busca generar ahorros.

Lefgren señaló que los cambios en el departamento de tecnología de la información (TI) reducirán las tarifas de servicio que se cobran a otros departamentos del condado.

"Anticipamos ver una disminución en las tarifas de servicio de TI en el fondo general", afirmó Lefgren. "Estamos haciendo un cambio organizacional que nos permitió eliminar uno de los puestos de tiempo completo".

El condado también planea conservar ciertos vehículos por más tiempo, reemplazando algunos cada siete años en lugar de cada cinco.

A pesar de estos recortes, el concejal Mark Nelson dijo que podrían ser necesarias medidas más drásticas.

"Creo que estamos haciendo un excelente trabajo al tratar de ser lo más conservadores posible. Pero estamos acomodados y conformes", dijo Nelson. "Tenemos que recortar servicios. Tenemos que reducir gastos. No buscamos una manera de ahorrar $2.7 millones. Buscamos una manera de ahorrar $27 millones".

Nelson continuó cuestionando si las presiones financieras de los residentes justifican recortes lo suficientemente grandes como para reducir los servicios del condado.

El presupuesto tentativo regresará al concejo para una audiencia pública el 2 de diciembre. El concejo debe adoptar un presupuesto final antes de fin de año.

Artículo traducido por María Camperos.