Park City Mountain anunció que abrirá oficialmente el miércoles tras haber retrasado previamente su apertura.

Originalmente, Park City planeaba abrir para la temporada de esquí 2026-2027 el viernes 20 de noviembre, pero indicó que necesitaba condiciones climáticas y de fabricación de nieve más favorables.

Un comunicado de prensa del complejo turístico señaló: "Ha estado nevando intensamente en Park City Mountain durante los últimos días, dejando 38 pulgadas de nieve fresca, mientras que las bajas temperaturas han brindado excelentes condiciones para la fabricación de nieve".

El comunicado añadió que las siguientes áreas estarán abiertas para los visitantes el miércoles:

Telesillas y góndolas de Canyons Village : Canyons Village Skyway, Red Pine Gondola, Sunrise Gondola, Saddleback, High Meadow, Hot Shot Carpet

: Canyons Village Skyway, Red Pine Gondola, Sunrise Gondola, Saddleback, High Meadow, Hot Shot Carpet Pistas de Canyons Village : Mellow Moose, Kokopelli

: Mellow Moose, Kokopelli Telesillas de Mountain Village : First Time, Payday, Tommyknocker Carpet

: First Time, Payday, Tommyknocker Carpet Pistas de Mountain Village: Bonanza Access, Lower Home Run, Phils Hill, Turtle Trail



El retraso no afectó la gran inauguración del jueves de la nueva góndola Canyons Village Skyway. El complejo turístico invitó a la comunidad a Canyons Village de 4:00 p. m. a 6:00 p. m. para la celebración.

La góndola para 10 personas reemplaza al antiguo telesilla Cabriolet que transportó a esquiadores y practicantes de snowboard desde el estacionamiento hasta la villa durante 26 años.

En Wasatch Back, Deer Valley Resort abrirá para la temporada el 5 de diciembre. Woodward Park City aún no ha anunciado una fecha de apertura.

Artículo traducido por María Camperos.

