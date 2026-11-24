El cartógrafo Rad Smith continúa con la costumbre de pintar a mano mapas de centros de esquí.

La tradición comenzó hace más de 60 años con Hal Shelton, uno de los inventores del mapa moderno de pistas de esquí . Bill Brown siguió los pasos de Shelton y luego pasó la antorcha a James Niehues.

Ahora, Smith está aprendiendo de Niehues, quien cartografió alrededor de 200 centros de esquí antes de jubilarse en 2021.

Smith elaboraba mapas como consultor ambiental cuando se enteró de que Niehues se jubilaba. Tras años en el mundo digital, Smith dijo que estaba cansado de mirar una computadora.

"Por impulso, me puse en contacto con James y comenzamos a hablar de mi trabajo y del suyo, y de querer hacer una transición de vuelta a un entorno más tradicional de bellas artes pintadas a mano", dijo Smith.

Niehues animó a Smith a dedicarse a la pintura de mapas de pistas y lo ayudó a conseguir nuevas oportunidades. Con sede en Bozeman, Montana, Smith pintó el año pasado el mapa del terreno ampliado de Deer Valley Resort.

Este año creó una nueva versión centrada en las incorporaciones de la temporada 2026-2027, incluidas Hail Peak y Redemption Ridge. Smith indicó que la primera versión, de mayor tamaño, minimizaba esas áreas, pero ahora ocuparán un lugar central.

"Redemption Ridge es una característica bastante asombrosa y única en Deer Valley, y esta nueva perspectiva realmente va a resaltar eso y a mostrar gran parte de esa elevación y algunos de esos detalles de los árboles", afirmó.

Smith señaló que esos detalles suelen perderse en los mapas diseñados digitalmente. En su puesto anterior creó varios mapas de centros turísticos utilizando plataformas informáticas y comentó que empezaron a verse y sentirse todos iguales.

Las versiones pintadas a mano, en cambio, tienen un aire atemporal. Smith explicó que utiliza principalmente acuarelas opacas en sus mapas, lo que le permite ampliar los límites del color de una manera que las computadoras no pueden.

Indicó que la gente también disfruta más de los mapas tradicionales, especialmente en la era de la inteligencia artificial.

"Me ha sorprendido lo receptiva que ha sido la gente con mi trabajo pintando mapas", dijo. "Creo que en esta era digital, la gente lo ve como un respiro de aire fresco, y pienso que muchos están volviendo a apreciar el oficio tradicional".

Smith señaló que el proceso de pintura del mapa original de Deer Valley tomó alrededor de 150 horas . También ha pintado mapas para centros turísticos en Canadá, Nueva Zelanda y 10 estados de Estados Unidos.

Deer Valley Resort es patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.