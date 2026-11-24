Soldier Hollow abrió temprano con terreno limitado este año. El gerente general Luke Bodensteiner dijo que es uno de los días de apertura más tempranos en los 27 años de historia del recinto.

"A juzgar por este año, estamos abriendo probablemente entre 10 días y dos semanas antes de lo normal; supongo que es nuestra fecha de apertura más temprana registrada", afirmó.

La apertura temprana se debe a un programa de almacenamiento de nieve en el que Soldier Hollow invirtió el invierno pasado tras nevadas mínimas históricas. Bodensteiner señaló que el invierno pasado Soldier Hollow operó ocho cañones de nieve durante más de dos semanas para crear una gran pila de nieve artificial.

UOLF Staff La pila de nieve de Soldier Hollow guardada de la temporada 2025-2026 para la temporada de esquí 2026-2027.

El glaciar artificial tenía aproximadamente el tamaño de un campo de fútbol americano y 25 pies de profundidad antes de ser cubierto con colchonetas aislantes de espuma y lonas blancas durante el verano.

Las cuadrillas descubrieron la nieve almacenada el 16 de noviembre.

"Calculamos que retuvimos alrededor del 65 % de la nieve que cubrimos la primavera pasada", dijo Bodensteiner.

Soldier Hollow gastó alrededor de $150,000 en el sistema de cobertura aislante con la ayuda de una subvención de la División de Recreación al Aire Libre de Utah. Bodensteiner indicó que el equipo se reutilizará en futuras temporadas mientras el recinto se prepara para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2034.

Los titulares de pases de temporada regular pueden comenzar a practicar esquí nórdico el 30 de noviembre. Los pases diarios y las clases grupales comienzan el 12 de diciembre.

Artículo traducido por María Camperos.