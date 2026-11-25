La matrícula en el Distrito Escolar de Park City ha estado disminuyendo durante años, una tendencia que se repite en todo el Wasatch Back.

Este año, Park City cuenta con 3,941 estudiantes según su conteo oficial del 1 de octubre, lo que representa 108 estudiantes menos en comparación con el año pasado. Para el año escolar 2031-2032, se proyecta que la matrícula disminuya en unos 530 estudiantes más.

La matrícula determina directamente la cantidad de fondos estatales que reciben las escuelas. Los distritos de Utah recibirán $4,870 por estudiante este año.

Por ello, Park City está buscando maneras de atraer a más estudiantes.

El distrito ya abrió la inscripción a estudiantes que viven fuera de sus límites territoriales, pero la superintendente Lyndsay Huntsman señaló que hay más cupos para estudiantes de primaria que para estudiantes de secundaria y preparatoria.

"Si nuestras familias eligen asistir a otro lugar, ya sea una escuela chárter, una escuela privada, educación en el hogar o educación en línea, a menudo regresan durante nuestros grados de secundaria y preparatoria", dijo en el programa Local News Hour de KPCW el 19 de noviembre .

Es por eso que las escuelas intermedias y secundarias tienen alrededor de 300 estudiantes por grado, mientras que solo hay unos 200 niños en jardín de infantes.

Durante una reunión de la junta de educación el 17 de noviembre, la subdirectora de Servicios Estudiantiles, Amie Campbell, comentó que eso generó desafíos para atraer estudiantes. Aunque el distrito aprobó 135 solicitudes de inscripción abierta, solo 114 asistieron finalmente a las escuelas de Park City.

"Debido a que estábamos al máximo de nuestra capacidad en la escuela secundaria y en la escuela intermedia, eso perjudicó nuestras cifras", dijo. "La mayor parte de la conversación era: 'No están aceptando a mi hijo de secundaria', y mi hijo de secundaria iba a dejar al más pequeño en la escuela".

Otras familias señalaron que el transporte era un problema para ellas; no hay autobuses para los estudiantes que viven fuera de los límites del distrito.

Sin embargo, Huntsman indicó que el distrito está considerando ofrecer transporte en ciertos puntos del Wasatch Back. Alrededor del 89% de los estudiantes de fuera de los límites que asisten a las escuelas de Park City provienen originalmente de los distritos escolares de South Summit, North Summit o del condado de Wasatch.

"Sabemos que la mayoría de los estudiantes provienen de esas áreas y, si enviáramos un autobús, digamos al estacionamiento de Smith's en Heber, ¿cuántos estudiantes realmente se subirían a ese autobús?", planteó Huntsman.

El distrito también está considerando agregar una ruta de autobús hacia el área de Kamas.

Aun así, Huntsman señaló que el distrito tendría que llenar esos autobuses para justificar el costo. La miembro de la junta Kathleen Britton sugirió evaluar el cobro de una tarifa de autobús para los niños de fuera de los límites del distrito.

Artículo traducido por María Camperos.