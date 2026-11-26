El área de esquí abrirá para todo el público el 5 de diciembre según lo planeado, pero los titulares de pases de temporada podrán hacer sus primeros descensos anticipados a partir del 2 de diciembre.

El centro turístico anunció el martes que organizará días adicionales de agradecimiento para los titulares de pases. Las nevadas naturales y las temperaturas constantemente frías para ayudar a la fabricación de nieve están permitiendo que Deer Valley prepare las pistas más rápido.

"Dada la llegada oportuna del invierno, esperamos dar la bienvenida a la montaña unos días antes a los esquiadores entusiastas para sus primeros descensos de la temporada", dijo el presidente y director de operaciones, Todd Bennett.

Los telesillas Carpenter, Homestake y Sterling Express estarán abiertos. Habrá terreno adicional disponible según lo permitan las condiciones.

Artículo traducido por María Camperos.