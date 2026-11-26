Deer Valley abrirá temprano para los titulares de pases
Deer Valley Resort está casi listo para recibir a los esquiadores este año.
El área de esquí abrirá para todo el público el 5 de diciembre según lo planeado, pero los titulares de pases de temporada podrán hacer sus primeros descensos anticipados a partir del 2 de diciembre.
El centro turístico anunció el martes que organizará días adicionales de agradecimiento para los titulares de pases. Las nevadas naturales y las temperaturas constantemente frías para ayudar a la fabricación de nieve están permitiendo que Deer Valley prepare las pistas más rápido.
"Dada la llegada oportuna del invierno, esperamos dar la bienvenida a la montaña unos días antes a los esquiadores entusiastas para sus primeros descensos de la temporada", dijo el presidente y director de operaciones, Todd Bennett.
Los telesillas Carpenter, Homestake y Sterling Express estarán abiertos. Habrá terreno adicional disponible según lo permitan las condiciones.
Artículo traducido por María Camperos.