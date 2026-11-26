El espíritu festivo suele traer consigo muchos residuos adicionales en los contenedores de basura y reciclaje. Las carreteras resbaladizas y cubiertas de nieve también pueden ser peligrosas tanto para los camiones de basura como para los residentes del condado de Summit.

Pero hay maneras de mitigar los posibles peligros, dijo Ashlee Cawley, gerente de ventas y asuntos gubernamentales de Republic Services. La empresa nacional de gestión de residuos colabora con el condado de Summit para ofrecer a los residentes locales servicios de basura, reciclaje y eliminación de desechos.

Las medidas de seguridad de Cawley incluyen desarmar las cajas de cartón para asegurarse de que las tapas de los contenedores estén cerradas y colocar los recipientes en la calle a las 7:00 a. m.

"No lo entierren en la nieve", dijo Cawley en el programa Local News Hour de KPCW. "Háganlo accesible y déjenlo afuera. Si nieva mucho y desafortunadamente no podemos llegar hasta él, o si simplemente se convierte en una gran tormenta de nieve, por favor vuelvan a guardar su contenedor a las 7 p. m. para que no se congele afuera".

Cawley también animó a los residentes a prestar atención a su entorno durante los horarios de recolección de basura. Señaló que los camiones de gestión de residuos hacen ruido al dar marcha atrás, pero que aun así pueden ocurrir accidentes.

"Hemos tenido algunos sustos donde hay un banco de nieve acumulado y nuestro conductor no ve a alguien que camina cerca de la acera", dijo Cawley.

Cawley indicó que al reciclar hay que centrarse en plásticos duros, papel, cartón y latas de metal. Pero en caso de duda, dijo que es mejor desechar esos artículos en la basura para evitar la contaminación.

Animó a los residentes a comunicarse con Republic Services o con la organización sin fines de lucro del condado de Summit, Recycle Utah, si tienen más preguntas.

Artículo traducido por María Camperos.

