La grasa de cocina, los aceites y las mantecas pueden obstruir los desagües de los fregaderos.

Ahora que ha llegado el Día de Acción de Gracias, el director del Distrito de Recuperación de Agua de Snyderville Basin, Mike Luers, dice que los residentes locales deben guardar la grasa del pavo para hacer salsa, y no tirarla por el desagüe del fregadero.

"Bajará por el desagüe, se enfriará y se pegará al interior de la tubería de alcantarillado en su casa o en su patio, y eventualmente tapará su tubería", explicó. "Lo último que quiere es que el agua se devuelva hacia su hogar en el Día de Acción de Gracias".

En su lugar, Luers indicó que los residentes deben dejar que la grasa y otros lípidos se solidifiquen en un recipiente y luego tirarlos a la basura.

Señaló que los residentes locales también deben evitar el uso excesivo de los trituradores de basura.

"Puede que tenga un triturador de basura, pero eso no significa que sea un bote de basura", dijo. "No eche allí todas las cáscaras de papa, las cáscaras de huevo, las cáscaras de calabaza y todo eso. Tírelo a la basura o, mejor aún, conviértalo en abono".

Esos alimentos también pueden obstruir los desagües.

Las reparaciones por obstrucciones pueden tener un costo considerable. Esto se debe a que los propietarios son responsables del mantenimiento de la línea de alcantarillado hasta el punto en que su tubería se conecta con el sistema de tratamiento.

Luers recomendó anteriormente a los propietarios contratar una póliza de seguro para cubrir ese costo.

Artículo traducido por María Camperos.