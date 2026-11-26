Un estudio de Utah Radon publicado este mes muestra que al menos la mitad de las viviendas del Wasatch Back pueden tener niveles elevados de radón.

Casi el 50 % de las viviendas del condado de Summit y el 61 % de las del condado de Wasatch presentan niveles preocupantes, según las directrices de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

Bajo el nivel de mitigación más estricto de la Organización Mundial de la Salud, el 67 % de los propietarios del condado de Summit y casi el 75 % de los del condado de Wasatch tienen niveles elevados de radón.

El radón es un gas radiactivo e inodoro que se forma de manera natura l y puede filtrarse en las viviendas a través del suelo. También es la segunda causa principal de cáncer de pulmón, después del tabaquismo.

Bill Johnson, residente de Park City, dice que contrajo cáncer de pulmón por la exposición al radón. Él y su familia se mudaron al área hace 16 años e hicieron una prueba para detectar el gas cuando se mudaron, pensando que eso era suficiente.

"Después de mi diagnóstico, volvimos a hacer la prueba y nos dimos cuenta de que estaba mucho más alto de lo recomendado", dijo Johnson en el programa Local News Hour de KPCW el 25 de noviembre.

Fue diagnosticado en 2023 a los 43 años, después de pensar que se había lastimado la espalda. La dificultad para respirar y la tos persistente también son síntomas.

Johnson afirmó que realizar pruebas constantes de radón es crucial, ya que los niveles varían según la estación. En verano, el gas es menos frecuente en los hogares porque las personas entran y salen con más frecuencia y abren las ventanas. Eso cambia en invierno.

"De repente se cierran todas las escotillas y el aire no escapa con tanta facilidad, ¿verdad?", señaló Johnson. "Es importante hacer la prueba al menos una vez al año si se va a realizar una sola medición, pero hay que monitorear de manera continua".

Radon Utah ofrece kits de prueba gratuitos a los propietarios de viviendas. La organización sin fines de lucro también proporciona el envío y los resultados de laboratorio sin costo alguno.

Aun así, Johnson recomienda que los residentes instalen un monitor para ver regularmente en qué niveles se encuentran.

Artículo traducido por María Camperos.

