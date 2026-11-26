Cierres en el Wasatch Back para el fin de semana de Acción de Gracias
Las oficinas gubernamentales estatales y locales estarán cerradas en el Día de Acción de Gracias y el Viernes Negro este año.
Las bibliotecas de los condados de Summit y Wasatch también estarán cerradas en ambos días festivos. Volverán a abrir en su horario habitual el sábado. La Biblioteca de Park City cerrará por el Día de Acción de Gracias, pero volverá a abrir el viernes de 9 a. m. a 3 p. m.
Las licorerías estatales cerrarán por el feriado federal el jueves, al igual que las oficinas del Servicio Postal de Estados Unidos; no se entregará correo.
En el condado de Summit, la recolección de basura del jueves se retrasará un día. En el condado de Wasatch, la recolección del jueves se adelantará al miércoles y la del viernes se retrasará hasta el lunes.
Artículo traducido por María Camperos.