Cada año alrededor de las fiestas, el Museo de Park City lanza un adorno que destaca una parte de la historia de este antiguo pueblo minero.

Esta edición, diseñada por la artista local de 76 años Peg Bodell, presenta una representación detallada del Teatro Egipcio y de su director Randy Barton. Celebra el 100.º aniversario de este emblemático lugar de Main Street y sale a la venta el 27 de noviembre.

Desde que comenzó la tradición en 1991, la mina Silver King, el cementerio Glenwood y el granero McPolin han quedado inmortalizados en el tiempo.

El director ejecutivo del Museo de Park City, Morgan Pierce, dijo que se reúne con Bodell cada primavera para planificar el próximo diseño navideño. Ambos seleccionan entre eventos y artefactos históricos locales.

"Trabajamos en este adorno a partir de marzo o abril la mayoría de los años, porque nos toma uno o dos meses llegar a nuestro producto final", dijo Pierce. "Luego, por lo general, toma de uno a dos meses trabajar con la empresa fabricante de adornos en varias revisiones".

Ulla-Britt Libre / KPCW Bodell hojea sus bocetos para el adorno del Teatro Egipcio.

Bodell ha diseñado los adornos desde 2019. Dijo que le toma un mes hacer su boceto inicial antes de enviar el concepto a Beacon Design, un fabricante de adornos con sede en Rhode Island.

"Comienzo quizá yendo a los archivos del museo y sacando algunas fotos de allí", dijo Bodell. "Saco cosas de internet y luego simplemente lo junto todo para que coincida con lo que tengo en mente, porque siempre tengo una visión de lo que quiero desde una etapa temprana".

Dijo que sus piezas cuentan una historia tridimensional. En la versión de este año, el director ejecutivo del Teatro Egipcio, Barton, aparece de pie con los brazos extendidos y un grupo de artistas detrás de él.

"Dije, está bien, ese es el hombre que quiero, ¿verdad?", dijo Bodell, señalando una foto de Barton. "Y quiero a este otro, y puede que vayan en diferentes direcciones. Así que la composición de esos actores e intérpretes es realmente importante en cuanto a la dirección en la que van y cómo se presentan".

Ulla-Britt Libre / KPCW El adorno de este año celebra el 100.º aniversario del Teatro Egipcio.

Sus representaciones anteriores incluyen caballos de trabajo en la mina Silver King, el saltador de esquí Mel Fletcher lanzándose desde un tejado y la Reserva y Centro Ecológico Swaner.

Pierce dijo que el museo produce alrededor de 500 adornos al año.

"Realmente disfruto todo el proceso de trabajar en el adorno", dijo Pierce. "Porque, ya sabes, hay mucha gente involucrada en este proyecto y todos queremos que sea, ya sabes, el adorno más genial o mejor que el del año pasado".

Bodell no recibe pago por su trabajo. En cambio, el Museo de Park City le entrega 20 adornos propios. Suele regalarlos a sus amigos que los coleccionan.

"Es todo un honor, ¿y si alguna vez dejan de pedírmelo?", dijo Bodell. "Estoy segura de que será traumático. Estaré llorando durante mucho tiempo. Será peor que perder un novio. Quiero decir, mucho peor que perder un novio".

Ulla-Britt Libre / KPCW Bodell con un boceto de su adorno Farm to Wetland de 2025 que destaca la Reserva y Centro Ecológico Swaner.

Bodell tiene ideas para futuros adornos: la pesca con mosca, el Desfile del Día del Minero y el eclipse total que llegará a Utah en 2045.

"Simplemente hay muchas más historias que contar en Park City".

Los adornos están disponibles en parkcityhistory.org .

Artículo traducido por María Camperos.