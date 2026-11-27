El Consejo del Condado de Summit finalizó el 18 de noviembre las subvenciones fiscales de Recreación, Artes y Parques de este año para iniciativas recreativas.

Los gobiernos locales solicitaron un total de $1.6 millones para diversos proyectos, pero solo había $693,000 disponibles para repartir.

Todos los proyectos recibieron algo, excepto uno: la solicitud del Municipio de Park City de fondos para comprar una podadora totalmente eléctrica y un vehículo utilitario eléctrico.

El presidente del comité de subvenciones, David Darcey, dice que no encajaba tanto con el propósito del programa de subvenciones como otros proyectos, lo cual era una preocupación en un año de bajos fondos.

"Si bien era un proyecto que valía la pena, probablemente no promovía nueva recreación ni marcaría una diferencia en la cantidad de personas que realizan actividades recreativas", dijo Darcey.

Los proyectos que sí recibieron financiamiento incluyen un nuevo tobogán para el parque infantil en Park City Heights, excursiones para el centro de personas mayores de Park City, un sendero peatonal en Coalville y mejoras en la sala de pesas del Centro Recreativo de Summit, anteriormente el centro acuático.

La región de South Summit recibirá la mayor cantidad de fondos, $284,000, porque el condado de Summit obtuvo una subvención para crear nuevos senderos en el rancho Ure.

El condado compró el rancho de 834 acres con dinero de bonos para espacios abiertos y utilizará la subvención para construir la primera fase de senderos públicos.

Estos estarán en la parte del rancho al sur de la Ruta Estatal 248.

La directora de Tierras y Recursos Naturales del Condado, Jess Kirby, dijo al consejo del condado el 18 de noviembre que algunos senderos estarán destinados a ciclistas de montaña. Otras partes de la propiedad seguirán funcionando como un rancho en activo.

El condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.