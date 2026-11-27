Los líderes de Park City animan a los residentes locales y visitantes a caminar por Main Street este fin de semana para celebrar el inicio de la temporada navideña.

La directora ejecutiva de Historic Park City Alliance, Ginger Wicks, dijo que DJ Dolph pondrá música festiva en City Park de 5 a 7 p. m. Habrá una ceremonia formal de encendido del árbol a las 6 p. m.

"De hecho, encenderemos las luces del árbol, así como todas las luces a lo largo de Main Street", dijo Wicks. "Los primeros 1,000 asistentes recibirán un adorno navideño conmemorativo, y también tendremos bastones de caramelo y collares luminosos para los niños".

La ceremonia de encendido coincide con el Sábado de Pequeños Negocios el 28 de noviembre. Park City conmemora este día cada año para animar a los visitantes a comprar localmente y reconocer a los propietarios de pequeños negocios por aportar al encanto de la ciudad.

Wicks dijo que el apoyo local es más importante que nunca.

"Escucho con bastante frecuencia que la gente, ya sabes, no quiere que Main Street tenga muchas cadenas y se convierta en un centro comercial", dijo. "Si no quieren que eso suceda, entonces tienen que salir y apoyar a los negocios locales únicos que están en Main Street".

Para animar a la gente a visitar Old Town, Wicks dijo que la alianza histórica también organiza un recorrido de bolas de nieve .

La alianza selecciona anualmente a ocho artistas para crear escenas dentro de las bolas de nieve de tamaño real que bordean Main Street. Wicks indicó que el tema de este año son las luces navideñas, por lo que cada bola brillará.

Los negocios de Main Street se sumarán al espíritu navideño con exhibiciones en sus escaparates . Wicks dijo que los visitantes pueden votar por las mejores creaciones; los tres primeros ganadores recibirán premios en efectivo.

Artículo traducido por María Camperos.