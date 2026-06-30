Organizaciones de Park City alientan a los residentes a no usar plástico este mes de julio

El grupo Zero Waste Wasatch Back está alentando a los residentes a replantearse cómo utilizan los plásticos de un solo uso este mes de julio.

El grupo, liderado por Recycle Utah, trabaja para reducir los residuos y preservar los recursos naturales en los hogares, vecindarios, negocios y espacios compartidos.

Como parte de sus esfuerzos, Recycle Utah se ha asociado con la tienda ecológica fulFILLed Lifestyle Co. para promover el movimiento " Julio Sin Plástico " (Plastic Free July).

La propietaria y fundadora de la tienda, Kim Flores, señaló que 190 países se han sumado al movimiento, el cual cuenta con más de 170 millones de participantes.

"Realmente es una oportunidad para que la gente revalúe lo que consume en su vida", expresó el 29 de junio en el programa "Local News Hour" de KPCW . "Quienes estamos más enfocados en la sostenibilidad formamos parte de grupos de desperdicio cero, pero para los demás, esto ofrece una oportunidad de reflexionar sobre el papel que juegan los plásticos de un solo uso en su vida cotidiana".

Flores explicó que la mejor manera de reducir el consumo de plástico es comenzar con una evaluación propia, y sugirió que hacer algunos cambios sencillos en artículos de uso diario es un buen punto de partida.

"Su taza de café, su botella de agua, llevar su propia bolsa al supermercado", comentó. "Esas son las opciones más sencillas con las que creo que la gente puede empezar".

Los residentes que deseen participar en "Julio Sin Plástico" también pueden pasar por la tienda de Junction Commons o por el centro de Recycle Utah para buscar una tarjeta de bingo que incluye artículos reciclables.

Además, Recycle Utah y fulFILLed organizarán una proyección gratuita del documental "The Plastic Detox" el 22 de julio en el auditorio Jim Santy, la cual será seguida por una charla sobre cómo reducir el uso de plástico.

Recycle Utah es un patrocinador financiero de KPCW .

Artículo traducido por María Camperos

