Cada Domingo | Fanny Guadalupe Blauer & Walter Cifuentes

Artes de México en Utah Executive Director Fanny Guadalupe Blauer and Visual Artist Walter Genios Cifuentes join us to discuss the Artists in Residence Program at The Leonardo in collaboration with Artes de México en Utah. We talk about the residency pilot program's main goals which will feature 6 different artists throughout 1 year, and chat with Walter Cifuentes, who is the first participant of this program.

Fanny Guadalupe Blauer, Directora Ejecutiva para Artes de México en Utah y artista visual Walter Genios Cifuentes nos acompañan para discutir el programa de Artistas en Residencia en el muséo The Leonardo en colaboración con Artes de México en Utah. Hablamos de las metas principales del programa de residencia piloto el cuál cuenta con 6 diferentes artistas a traves de 1 año, y charlamos con Walter Cifuentes, quien es el primer participante de este programa.

