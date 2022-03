Cada Domingo Ivy Telles 03-27-22

Ivy Telles with the Summit County Attorney's Office joins us to discuss the charges filed against the Park City School District in relation to failing to report cases of abuse of children. We discuss some of the details surrounding the case, get clarification on the procedures, and urge other parents to come forward with any unreported cases.

Ivy Telles de la Oficina del Abogado del Condado de Summit nos acompaña para discutir de los cargos registrados contra el Distrito Escolar de Park City en relación de su falla de reportar casos de abuso de niños/as/es. Discutimos algunos de los detalles alrededor del caso, clarificamos algunos de los procedimientos, y pedimos a padres de familia que anuncien cualquiér caso no reportado.

Website

Facebook