Cada Domingo | Janet Alvarez & Avecita Ruiz Corazón de Utah 03-20-22

We chat with Janet Alvarez and Avecita Ruiz from Corazón de Utah about the organization's efforts to lower the impact of domestic violence and abuse by helping spread knowledge about victims rights and resources available to them such as interpreters, shelters, and legal protections.

Platicamos con Janet Alvarez y Avecita Ruiz de Corazón de Utah de los esfuerzos de la organización para minimizar el impacto de violencia domestica y abuso al ayudar a pasár el conocimiento de los derechos de victimas y los recursos disponibles a ellos/as/es tal como interpretes, refugio, y proteccíon legal.

