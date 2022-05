Pas the Pesk also known as P.A. is a member of the Pura Vida local urban music group joins us to talk about his career, the experiences behind his work, and we hear some of his music.

Pas the Pesk, también conocido como P.A. es uno de los miembros de el grupo local de musica urbana Pura Vida y nos acompaña para hablar de su carrera, las experiencias detrás de su trabajo, y escuchamos algo de su música.

Spotify