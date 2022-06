Cada Domingo | Eric Ezquivel 06-05-22

Wildfires are becoming more common around the world due to the changing climate, and Summit County is no exception. As such being well-prepared can make a difference. Eric Ezquivel joins us representing Summit County to talk about events organized by Summit County to spread awareness and educate the community on Wildfire Preparedness. Event dates are 8th of June starting at 5:30 pm at St. Mary's Church and 16th of June starting at 6pm at the Kamas Library. Both events will feature free dinner and childcare.

Los incendios forestales están haciendose más comunes alrededor del mundo debido a los cambios al clima, y el Condado de Summit no es excepción. De esa manera, el estár bién preparado puede ser la diferencia. Eric Ezquivel nos acompaña representando al Condado de Summit para hablár de eventos organizados por el Condado de Summit para actualizár y educar a la comunidad en preparación contra incendios forestales. Las féchas de los eventos son el 8 de junio empezando a las 5:30pm en la Iglesia St. Mary, y el 16 de junio empezando a las 6pm en la biblioteca de Kamas. Ámbos eventos tendrán cena y cuidado de niños gratis.

St. Mary's Church

8 Jun 5:30pm

Kamas Library

16 Jun 6:00pm

