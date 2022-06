Cada Domingo | Karina Palestina 06-05-22

Holy Cross Ministries is offering a full-time program for children ages 3+ to families in Summit County. The program will aid in preparing children to enter pre-school and kindergarten, and is designed to aid low-income families. Karina Palestina, School Readiness Program Coordinator with HCM joins us to talk about this program, the mission, and goals she hopes to achieve.

Holy Cross Ministries está ofreciendo un programa de tiempo completo para niños/as/es de edades 3 y mayorres a familias en el Condado de Summit. El programa ayudará a preparar a los pequeños/as/es a entrar a educación pre-escolar y kindergarten, y está diseñado para ayudar a familias de bajos recursos. Karina Palestina, Coordinadora del Programa de Preparación Escolar con HCM nos acompaña para hablar de este programa, la misión, y las metas que ella espera alcanzar.

Tel 385-257-2385